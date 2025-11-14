Στην Ευελπίδων οι 44 της σπείρας που παρίστανε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα οι δεκάδες συλληφθέντες για την εμπλοκή τους στη μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε χθες, Πέμπτη (13/11), από την αστυνομία.

Στα δικαστήρια τα αστυνομικά μέτρα ήταν δρακόντεια με πολλαπλές διμοιρίες να έχουν απλωθεί εντός και εκτός του προαυλίου.

Τα μέλη της σπείρας διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή άλλους δημόσιους λειτουργούς.

Συνολικά, από τη χθεσινή επιχείρηση σε Αττική, Κόρινθο και στις φυλακές Κορυδαλλού, συνελήφθησαν 44 άτομα.

Η οργάνωση, η οποία φέρεται να καθοδηγούνταν από τρεις κρατούμενους μέσα από τον Κορυδαλλό, εμπλέκεται σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται στα 7.600.000 ευρώ.