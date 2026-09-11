Στην Ευελπίδων οι δύο γιατροί για τον θάνατο Μαζωνάκη: Αναμένεται να πάρουν προθεσμία

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγούνται οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.

Στην Ευελπίδων έφτασαν οι δύο γιατροί, ακολουθεί βίντεο του orange press agency:

Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία των ιατροδικαστών Καλόγρηα και Κούβαρη, καθώς και του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, Σ. Μπουζιάνη.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι ιατροδικαστές αναφέρουν ότι είναι «απροσδιόριστη η αιτία θανάτου» του τραγουδιστή. Κρίσιμα θεωρούνται πλέον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση, τα οποία ωστόσο θα καθυστερήσουν αρκετές ημέρες.

Τα πρώτα στοιχεία, όπως μεταδίδει το ACTION 24, δείχνουν ότι υπέστη ισχαιμία, φλεγμονή του μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα. Αναμένεται η ενημέρωση από τους ιατροδικαστής. Σημαντικά θεωρούνται πλέον και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Τα βίντεο που «καίνε» τη γιατρό, το κενό των 3 ωρών από την άφιξη του Μαζωνάκη

Νέα δεδομένα και σοβαρές αντιφάσεις έρχονται στο φως σχετικά με την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ανατρέποντας τους ισχυρισμούς της θεράποντος ιατρού και πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποκαλύπτει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής κατέφθασε στον χώρο στις 13:00, αρκετές ώρες νωρίτερα από την ώρα που είχε δηλωθεί αρμοδίως. Η εξέλιξη αυτή αμφισβητεί ευθέως την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη στο μεσοδιάστημα.

Η γιατρός είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι ο καλλιτέχνης έφτασε στο ιατρείο στις 16:00, την ώρα δηλαδή που ήταν προγραμματισμένο το ραντεβού. Η καταγραφή των καμερών στις 13:00 δημιουργεί ένα ανεξήγητο χρονικό κενό τριών ωρών, το οποίο εκθέτει τους αρχικούς ισχυρισμούς.

Δεύτερο επιβαρυντικό στοιχείο αποτελεί η διαπίστωση ότι τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης βρίσκονταν σε λειτουργία για μόλις 30 έως 45 λεπτά. Η σύντομη αυτή διάρκεια συνιστά μια ακόμα σοβαρή αντίφαση σε σχέση με τα όσα είχαν υποστηριχθεί για τη διαδικασία.