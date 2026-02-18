Στην Μάνδρα ο Νίκος Χαρδαλιάς: «Απεγκλωβίζουμε το οδικό δίκτυο από τα ρέματα»

Αυτοψία στην περιοχή της Μάνδρας έκανε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στις εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του μεγάλου έργου οδικής ασφάλειας για τη νέα χάραξη και τη βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Θηβών.

«Βρισκόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας, μία παρέμβαση συνολικού μήκους 11,5 χιλιομέτρων, προκειμένου να "απεγκλωβίσουμε" το οδικό δίκτυο από τα ρέματα, που στις πλημμύρες του 2017 είχαν υπερχειλίσει, στοιχίζοντας τη ζωή σε πολλούς συνανθρώπους μας», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Επιπλέον συμπλήρωσε ότι, παρά τις πολυπλοκότητες με τις απαλλοτριώσεις, τις δασικές άδειες και τη μεταφορά δικτύων κοινής ωφέλειας, το έργο προχωρά εντός των προθεσμιών και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2027.

Τεχνική θωράκιση και αντιπλημμυρική προστασία

Το έργο, με προϋπολογισμό 46,7 εκατ. ευρώ, αφορά το τμήμα από τη Μάνδρα μέχρι τις Ερυθρές και περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις για την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται διευθετήσεις στα ρέματα Σούρες και Σκυλόρεμα, κατασκευάζονται 40 υπόγειες τεχνικές αποστράγγισης και δύο γέφυρες μήκους 37 μέτρων, ενώ η νέα χάραξη προβλέπει μόνο δύο γεφυρώσεις με τα συγκεκριμένα ρέματα. Παράλληλα, το πλάνο περιλαμβάνει την αναδάσωση 408 στρεμμάτων στη θέση Φίχθι, εξασφαλίζοντας στους οδηγούς έναν σύγχρονο και ασφαλή δρόμο χωρίς την υποχρέωση καταβολής διοδίων.

Ολιστικό σχέδιο για το οδικό δίκτυο της Αττικής

Όπως επισήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, η Περιφέρεια έχει την ευθύνη 1.623 χιλιομέτρων οδικού δικτύου και εφαρμόζει ένα ολιστικό σχέδιο μέχρι το 2028, με ετήσιες παρεμβάσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Στην ευρύτερη περιοχή δρομολογούνται επιπλέον τέσσερα σημαντικά έργα, με κυρίαρχο τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, για τον οποίο εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 70 εκατ. ευρώ. Το πλέγμα αυτό των παρεμβάσεων περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω και την αναβάθμιση των αξόνων σε Σχιστό και Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Καθημερινή μάχη για τη συντήρηση των υποδομών

Η Περιφέρεια μεριμνά καθημερινά για τη λειτουργικότητα του δικτύου, έχοντας την ευθύνη για 38.000 στύλους ηλεκτροφωτισμού, 13.000 φανάρια, 40.000 φρεάτια ομβρίων και 610 χιλιόμετρα στηθαίων ασφαλείας. Στην αυτοψία τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας.