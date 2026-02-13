Σε εξέλιξη βρίσκεται η κάθοδος των αγροτών στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιήσουν μεγάλο συλλαλητήριο στις 4 το απόγευμα (13/02) στην πλατεία Συντάγματος όπου και θα διανυκτερεύσουν απόψε, όπως αποφάσισε η Πανελλήνια Επιτροπή Μπλόκων.

Στο Σύνταγμα θα τους υποδεχθούν για συμπαράσταση, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, που θα διαδηλώσουν στη το μεσημέρι ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Παράλληλα, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Ήδη, στην Αττική, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ έχουν φτάσει αγρότες από την Κρήτη ενώ λίγο πριν τις 11:30 έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα τρακτέρ στα διόδια Αφιδνών.

Τα τρακτέρ, μαζί με λεωφορεία που θα μεταφέρουν αγρότες, θα κινηθούν αργότερα προς το κέντρο, μέσω του Κηφισού και της λεωφόρου Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τρακτέρ ψεκάζονται και απολυμαίνονται από ειδικά συνεργεία για την αποφυγή εξάπλωσης της ευλογιάς.

Τα φορτηγά που μεταφέρουν τα τρακτέρ, σταματούν στη γέφυρα Καπανδριτίου και η Τροχαία -συνοδεία περιπολικών- τα οδηγεί σε συγκεκριμένο χώρο στον παράδρομο των διοδίων όπου ξεφορτώνουν τα αγροτικά μηχανήματα και τα τρακτέρ.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Παράλληλα, αγρότες μετακινούνται και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ.

Αγρότες από όλη την χώρα καταφθάνουν στην Αθήνα

Στο μεταξύ, δεκάδες αγρότες από την Αχαΐα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής από διάφορα σημεία του νομού, με λεωφορεία και ΙΧ, για να συμμετάσχουν στο μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Οι αγρότες της Αχαΐας τονίζουν, ότι μετά τα μπλόκα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με άλλες μορφές, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Κάνουν δε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ευλογιάς που έχει ξεκληρήσει ολόκληρα κοπάδια στον νόμο.

Πούλμαν με αγρότες αναχώρησαν από τον Πλατύκαμπο, την Αγιά, τον Τύρναβο, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και άλλες περιοχές, ενώ 25 τρακτέρ από τη Λάρισα, φορτώθηκαν σε φορτηγά και θα μεταφερθούν σε σημείο έξω από την Αθήνα, στις Αφίδνες, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, όπου θα ενωθούν με τα υπόλοιπα τρακτέρ για να κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα.

«Κατεβαίνουμε στην Αθήνα για να στείλουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση», λέει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Ζητάμε να σταματήσει ο εμπαιγμός, τίποτα δεν έχουμε δει να γίνεται πράξη μέχρι τώρα».

«Πρόκειται για ένα πανελλαδικό συλλαλητήριο του παρόντος και του μέλλοντος του πρωτογενή τομέα», λέει ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

Πρόκειται για το τρίτο συλλαλητήριο που διοργανώνεται από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων την τελευταία δεκαετία.



Στον δρόμο προς την Αθήνα βρίσκονται ήδη αγρότες από τη Χαλάστρα, τα Κύμινα και τα Μάλγαρα, καθώς νωρίτερα το πρωί ξεκίνησαν ένα λεωφορείο και ένα βαν ενώ αναμένεται να αναχωρήσουν κι άλλοι αγρότες με τα δικά τους αυτοκίνητα.

Βασικό ζητούμενο στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας είναι το ρύζι ενώ το δεύτερο έχει να κάνει με τις πληρωμές των αγροτών. Αυτό που τονίζουν οι αγρότες της περιοχής είναι ότι ένα ποσοστό 30% με 40% δεν έχει πληρωθεί ακόμη λόγω προβλημάτων που υπάρχουν με το ΑΤΑΚ.



Αναχώρησαν νωρίς το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Γρεβενά, με προορισμό την Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία, ενώ αρκετοί ακολουθούν με ιδιωτικά οχήματα.

Όπως αναφέρουν, η συμμετοχή τους στην κινητοποίηση αποτελεί μέρος των πανελλαδικών δράσεων του αγροτικού κόσμου, με βασικά αιτήματα τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη στήριξη του εισοδήματός τους και την επίλυση εκκρεμοτήτων που αφορούν ενισχύσεις και αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο συλλαλητήριο θα συμμετέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί η έκταση της συμμετοχής από τη Δυτική Μακεδονία, καθώς κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στην Αθήνα οι αγρότες της Κρήτης

Περίπου 40 εκπρόσωποι αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από τα Χανιά έφτασαν με πλοίο στον Πειραιά, λίγο μετά τις 6 το πρωί, για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο του Συντάγματος.

Λίγο αργότερα έφτασαν στον Πειραιά και 20 αγρότες από το Ηράκλειο οι οποίοι ενώθηκαν με τους Χανιώτες και με συμβατικά μέσα και με τα μέσα μεταφοράς κινήθηκαν προς το κέντρο της Αθήνας, όπου θα περάσουν λίγες ώρες είτε με δικούς τους ανθρώπους είτε σε κάποια καταστήματα, περιμένοντας τους συναδέλφους τους από την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα να καταφθάσουν στην Αθήνα.

Όπως δήλωσαν χθες κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους, στο λιμάνι της Σούδας, είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι να εκπληρωθούν τα αιτήματά τους, συντασσόμενοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και αποζημιώσεις στο 100%. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν, αλλά δεν καλύφθηκαν στις συναντήσεις που προηγήθηκαν με τον Πρωθυπουργό, γι’ αυτό και επιλέγουν να κρατήσουν ανοιχτό το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Tα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία, καλούν σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα στη 1μμ. σήμερα Παρασκευή 13/2, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο. Οι συγκεντρωμένοι, θα υποδεχτούν τους αγρότες που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ τους στην πρωτεύουσα.