Βουλή: Εισάγεται στην Ολομέλεια ο νόμος για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα, Πέμπτη (12/02), για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Το νομοσχέδιο αναφέρεται στη νομοθετική κατοχύρωση της συμφωνίας, που υπεγράφη πριν από δύο περίπου μήνες μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων με την θετική ψήφο της ΝΔ, το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. Ελληνική Λύση , ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετούν κατά την συζήτησή του στην Ολομέλεια.

Η συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου έχει προγραμματιστεί από την Διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί, εάν χρειαστεί, και σε δύο συνεδριάσεις, καθώς αναμένεται να θελήσουν να εγγραφούν πολλοί βουλευτές, αλλά και να τοποθετηθούν πολιτικοί αρχηγοί.

Πότε αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ολοκληρώνοντας και την β' ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή και αναφερόμενη παρενθετικά στα στοιχεία της εργασίας στην χώρα μας προανήγγειλε ότι την προσεχή Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, μετά την πληροφορική του εφαρμογή, τίθεται σε λειτουργία το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο έρχεται μετά από 13χρόνια να αντικαταστήσει την ΕΡΓΑΝΗ Ι και είναι «είναι ένα ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα πλήρως εκσυγχρονισμένο λειτουργικά και έχει ενσωματώσει όλη την υφιστάμενη νομοθεσία».

Επίσης, η κα Κεραμέως ανάφερε ότι «το επόμενο προσεχές διάστημα επεκτείνεται η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο όλων των Κλάδους».

Η υπουργός, υπογράμμισε την συμβολή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στην πάταξη των αδήλωτων και απλήρωτων υπερωριών, λέγοντας ότι η εφαρμογή της είχε ως αποτέλεσμα το 2025 να καταγραφούν ότι έγιναν περισσότερές από 2,5 εκατ. ώρες υπερεργασίας» προς όφελος των εργαζομένων, των Ταμείων και της οικονομίας.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο και την κοινωνική συμφωνία που επιτεύχθηκε απευθύνθηκε προς την αντιπολίτευση τονίζοντας ότι, αφού όλα τα «κόμματα συμφωνούμε ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι ένα θετικό στοιχείο στην αγορά εργασίας, το οποίο πραγματικά ενισχύει την θέση των εργαζομένων και θωρακίζει περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις» και τώρα που «όλοι οι εθνικοί εταίροι την υπογράφουν, «το ερώτημα είναι ένα : Την ψηφίζετε, ναι ή όχι;»

Η κοινωνία, είπε η υπουργός, «μας λέει: Θέλουμε μετενέργεια για να προστατεύονται όλοι οι εργαζόμενοι, […] θέλουμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και περισσότεροι εργαζόμενοι να καλύπτονται από αυτές […] εσείς αυτά τα θέλετε ή όχι; Εμείς τα θέλουμε και για αυτό προχωρήσαμε σε αυτή την εθνική κοινωνική συμφωνία μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους».

Απέρριψε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ότι δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή για ακρόαση πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες οργανώσεις, αλλά μόνο οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι.

Στον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Παύλους Χρηστίδη του απάντησε με τα πρακτικά της Επιτροπής και τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Καββαθάς, σημειώνοντάς του πως «καταλαβαίνω ότι είστε σε μια δεινή θέση, όταν σας διαβάζω τα πρακτικά του συντρόφου σας από το ΠΑΣΟΚ και αυτά δεν μπορεί να υπηρετήσουν την επιχειρηματολογία σας» και αντέστρεψε την κριτική του εισηγητή της μειοψηφίας που της ανέφερε ότι «ενώ το ΠΑΣΟΚ εδώ και τόσο καιρό σας φέρνουμε τροπολογίες, ξανά και ξανά, για τις ΣΣΕ εσείς τις απορρίπτατε» λέγοντάς του «αφού εσείς - όπως μας λέτε- τόσο καιρό τα φέρνετε, τώρα που τα φέρνουμε εμείς θα τα ψηφίσετε; ή όχι;».

Στο ίδιος πλαίσιο, απευθύνθηκε και στον ειδικό αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Γαβρήλο επισημαίνοντάς του ότι «η παράταξή του ΣΥΡΙΖΑ στο διοικητικό συμβούλιο της ΓΣΕΕ ψήφισε «Ναι» για την συμφωνία αυτή» και τον ρώτησε «είναι άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΓΣΕΕ; και άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή;»

Σχετικά με την δικαστική έρευνα του προέδρου της ΓΣΕΕ κ. Παναγόπουλου, η υπουργός είπε «έχουμε υπάρξει σαφείς. Αυτή ερευνάται - όπως ξέρετε - από τη Δικαιοσύνη στην Εισαγγελία. Είναι μία εισαγγελική έρευνα κατά του φυσικού προσώπου και είναι πάρα πολύ σημαντικό να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση. Άλλωστε, οι ίδιες οι ελληνικές Αρχές είναι αυτές, οι οποίες οδηγήθηκαν σε αυτές τις κατηγορίες και μένει να ακούσουμε, συνολικά, τις τοποθετήσεις όλων και να τις κρίνει η Δικαιοσύνη».

Αναφορικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης επισήμανε προς τον αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Γαβήλο ότι «τα προγράμματα αυτά δεν είναι καινούργια. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ενθαρρύνει» και επισήμανε να θυμηθεί τι είχε έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με τα προγράμματα αυτά και την τότε αναπληρωτή υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου που σωστά προχωρούσε και σε αυτό το πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας»

Η κυρία Κεραμέως, απαντώντας τις αναφορές για τα εργατικά ατυχήματα και τους όρους Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, στην σκιά της τραγωδίας στο εργοστάσιο Βιολάντα, είπε ότι τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς περί αύξησης των εργατικών ατυχημάτων αντίθετα αναλογικά βαίνουν μειούμενα κατά μέσο όρο. Η δε μεθοδολογία καταγραφής που ακολουθεί η ανεξάρτητη αρχή «παραμένει η ίδια με εκείνη που ακολουθείται από το 2009 βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού».

Η υπουργός, παράλληλα, σχολίασε και έκανε εκτενείς αναφορές και σε επιμέρους δείκτες που αφορούν την εργασία καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταματήσουν τις επιλεκτικές αναγνώσεις.