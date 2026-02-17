Στο Αυτόφωρο ο Χρήστος Μαυρίκης - Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για άσκοπους πυροβολισμούς

Ποινική δίωξη για απείθεια, απειλή, κατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπη πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας ασκήθηκε σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στον αέρα έξω από το σπίτι του στα Σπάτα.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος βρισκόταν ήδη σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση για άλλη ποινική υπόθεση, συνελήφθη και οδηγείται στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας, (16/02) φέρεται να διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής και στη συνέχεια να πυροβόλησε στον αέρα δύο φορές και οχυρώθηκε στο σπίτι του.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2025 είχε ασκηθεί σε βάρος του 72χρονου κακουργηματική δίωξη για δωροδοκία δικαστή. Όπως αναφέρει η δικογραφία, φέρεται να παρέδωσε σε αρεοπαγίτη επιστολή για υπόθεση έκτασης 100 στρεμμάτων στην περιοχή του Παπάγου, με την οποία ζητούσε την παρέμβασή του.

Κατά την καταγγελία του ανώτατου δικαστικού λειτουργού, στην επιστολή υπονοούταν η παροχή οικονομικού ανταλλάγματος.