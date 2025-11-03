Στο εδώλιο 43χρονος σκηνοθέτης για βιασμό: «Μου άρεσε το σώμα της, πώς κάνεις έτσι»

Στο εδώλιο έχει καθίσει 43χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης, με «κασέ» που εκτείνεται έως το Λος Άντζελες, κατηγορούμενος για βιασμό σε βάρος δύο γυναικών, τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013. Το παρών στη δικαστική αίθουσα έδωσε και ο Γιώργος Λάνθιμος.

Γνωστή ηθοποιός που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό κατέθεσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, περιγράφοντας το σοκ που υπέστη όταν η αδελφή της τής αποκάλυψε ότι ο πρώην σύντροφός της είχε αποπειραθεί να τη βιάσει.

«Καταλαβαίνω τώρα γιατί είχε αυτή τη συμπεριφορά. Ο κατηγορούμενος ήταν άνθρωπος του σπιτιού, της εμπιστοσύνης μας. Τη βίαζε», είπε χαρακτηριστικά, με βάση δημοσιεύματα.

43χρονος σκηνοθέτης: «Μου άρεσε το σώμα της, έτσι είμαι»

Ανατρέχοντας στο καλοκαίρι του 2015, όταν η αδελφή της αποκάλυψε τι είχε υποφέρει, σημείωσε: «Ήμουν σε σοκ, πανικοβλήθηκα». Όπως είπε, χρόνια αργότερα έμαθε ότι τα περιστατικά ήταν επαναλαμβανόμενα. «Ήταν πάρα πολλά», ανέφερε.

Η ίδια κατέθεσε ότι όταν ζήτησε εξηγήσεις από τον κατηγορούμενο, εκείνος δεν αρνήθηκε τις πράξεις του. «Έκλαιγε και έλεγε "ξέρεις πώς είμαι, μου άρεσε το σώμα της, πώς κάνεις έτσι"», κατέθεσε.

Η ηθοποιός, η οποία έχει επίσης καταγγείλει τον κατηγορούμενο για βιασμό, υπόθεση που δεν έφτασε στο ακροατήριο, είπε ότι υπήρξε πολύ ερωτευμένη μαζί του και τον θεωρούσε «μέντορα».

«Μετά τον χωρισμό μας διατηρήσαμε οικογενειακές σχέσεις. Οι γονείς μου τον βοηθούσαν σε πολλά πράγματα», σημείωσε.

«Με υποχρέωνε να κάνουμε σεξ και να απαγγείλω μονόλογο εκείνη τη στιγμή. Έλεγε ότι έτσι θα έβγαινε η αλήθεια μου», κατέθεσε, περιγράφοντάς τον ως χειριστικό.

Η μάρτυρας εξήγησε πως μετά τις αποκαλύψεις άρχισε να μαθαίνει και για άλλες γυναίκες που είχαν παρόμοιες εμπειρίες. «Έμαθα για 10-15 κοπέλες», είπε.

Σε ερωτήσεις της προέδρου απάντησε ότι δεν είχε προτρέψει άλλες γυναίκες να τον καταγγείλουν, καθώς πριν το 2021 δεν το είχε κάνει ούτε η ίδια. «Υπήρχαν κακοποιητικοί καθηγητές, αλλά βιασμός όχι», είπε. «Την πρώτη φορά ένιωσα ότι έφταιγα, ότι το προκάλεσα. Εκείνος έλεγε: “Κοίτα τι μου έκανες”».

Η κατάθεσή της ολοκληρώθηκε με τη φράση: «Θυμάμαι μόνο τον δικό μου βιασμό, τον πόνο, τα κλάματα».