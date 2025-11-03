Σκηνές από άλλη δεκαετία θυμίζει η υπόθεση στα Βορίζια της Κρήτης, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ΕΛΑΣ αναζητά τρία άτομα την ίδια στιγμή που ο αδελφός της νεκρής Ευαγγελίας συνεχίζει να δέχεται απειλές για τη ζωή του και την οικογένεια.

Ο Κώστας Φραγκιαδάκης, αδελφός της Ευαγγελίας, η οποία εργαζόταν στα Χανιά και πήγε στα Βορίζια και δέχθηκ πυρά, μίλησε στο «Live News» του Mega, λέγοντας ότι ο χαμός της αδελφής του είναι «καθαρή ανθρωποκτονία».

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια.

Τα είχαν αγοράσει τα παιδιά, και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα.

Την Παρασκευή έγινε μία έκρηξη, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε. Πήραμε την αστυνομία για να το καταγράψει, ήρθαν κάποια στιγμή 2 αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή.

Ήρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν. Το πρωί, ενώ εμείς περιμέναμε ότι κάποιοι θα ερχόντουσαν λόγω της κατάστασης, τα πράγματα κάπως ηρεμήσανε. Μετά ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Έγινε η καταγραφή, και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου έγινε ό,τι έγινε.

Οι μαρτυρίες λένε πως το αυτοκίνητο του νεκρού ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και ο αδελφός μου ο μεγάλος προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους ανθρώπους μας για να κατέβουν από τη σκάλα. Κάποιοι πρόλαβαν να κατέβουν.

Το αυτοκίνητο πέρασε και ο οδηγός πυροβόλησε στα τυφλά, με αποτέλεσμα η αδελφή μου να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί.

Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν. Το πρώτο πράγμα που αντίκρυσα ήταν η αδελφή μου στην άσφαλτο. Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά.

Την τράβηξα με τον μικρό της γιο και την κατεβάσαμε άρον άρον για να την πάμε στο αυτοκίνητο. Από το πάνω μέρος κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ. Θαύμα ότι δεν είχαμε άλλα θύματα.

Το Σάββατο το πρωί, πριν συμβούν τα γεγονότα, εγώ ο ίδιος είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία. Πήρα στο ΑΤ της περιοχής μου. Στο τηλέφωνο έβγαινε αυτοποιημένο μήνυμα που με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Προσπάθησα με πολλούς τρόπους μπας και αποφύγουμε την κατάσταση. Δεν είχαμε τις δυνάμεις, αυτοί που τις είχαν ήταν απόντες. Η αδελφή μου δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από πυροβολισμό. Είναι ανθρωποκτονία καθαρή. Τα ανίψια μου απάντησαν όταν είδαν τη θεία τους κάτω», περιγράφει μεταξύ άλλων ο Κώστας Φραγκιαδάκης.

Αδελφός Ευαγγελίας: «Δεχθήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους»

Ο Κώστας Φραγκιαδάκης, παράλληλα, αποκάλυψε ότι δέχθηκε και σήμερα (3/11) απειλές

«Μιλάω στα κανάλια γιατί σκέφτομαι ότι πρέπει να ειπωθεί και κάτι από την πλευρά μας, πρέπει τα πράγματα να ειπωθούν όπως είναι.

Το θέμα είναι η τραγωδία να λήξει εδώ. Είναι τρομακτικό αυτό που έχει συμβεί. Χάθηκαν δύο άνθρωποι, τραυματίστηκαν τρεις άλλοι, κάποιοι θα μπουν φυλακή, κάποιοι θα διαλύσουν τα σπίτια τους.

Και δεν φτάνει αυτό έχουμε και απειλές από πάνω. Σήμερα δεχθήκαμε πάρα πολλές απειλές. Εμείς δεν απειλήσαμε κανέναν. Εγώ προσωπικά δεν κατηγόρησα κανέναν.

Τους περισσότερους ανθρώπους δεν τους γνωρίζω. Είμαστε από το ίδιο μέρος αλλά δεν τους γνωρίζω. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν αυτό θα το κάνει η αστυνομία, δεν θα το κάνω εγώ.

Δεχθήκαμε απειλές σήμερα ότι θα μας εκτελέσουν όλους. Θα μας πετάξουν χειροβομβίδες και κάτι τέτοια. Εμένα δεν μου το είπε κάποιος από την άλλη πλευρά, το έμαθα από ενδιάμεσους.

Η αδελφή μου ήταν ένα πολύ δωτικό πλάσμα, δεν υπήρχε τέτοιο κορίτσι, κρίμα χάθηκε μια αθώα ψυχή».

Βορίζια: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται. Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Πάντως, στους δρόμους των Βοριζίων, που πριν λίγα 24ωρα σημειώθηκε το μακελειό, πλέον κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς μεγάλο μέρος των κατοίκων έχει μετακινηθεί, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση και ελπίζοντας ότι θα επέλθει ηρεμία.

Τα σχολεία είναι κλειστά σήμερα και αύριο τόσο στα Βορίζια, όσο και στον Ζαρό για λόγους ασφαλείας, την ώρα που συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες και σε γύρω χωριά για τον εντοπισμό των τριών εμπλεκομένων.

Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκτός κινδύνου οι τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο έχουν συλληφθεί.