Στο έλεος της κακοκαιρίας η Ήπειρος: Πλημμύρες, δρόμοι που «χάνονται» και κατολισθήσεις

Για μία ακόμα φορά η Ήπειρος δοκιμάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, η κακοκαιρία θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το βράδυ.

Η κακοκαιρία χτυπά με ένταση όλη την περιοχή του Ζηρού που είχε υποστεί μεγάλες ζημιές από τις φωτιές όπως και τις κοινότητες της Άρτας που είχε πληγεί από τις πυρκαγιές, όπως αναφέρει το epiruspost.gr.

Δρόμοι έχουν χαθεί κάτω από νερά, ρέματα έγιναν ποτάμια, από τα βουνά κατεβαίνουν χώματα, νερά και φερτά υλικά κάνοντας τους δρόμους αδιάβατους.

Αυστηρή σύσταση της Πολιτικής Προστασίας για περιορισμό των μετακινήσεων καθώς η κατάσταση αλλάζει από την μια στιγμή στην άλλη και δρόμοι χάνονται κάτω από ορμητικά νερά.

Εξήντα μηχανήματα δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που μέχρι στιγμής αποδεικνύεται άνιση.

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα του 112 με το οποίο ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωάννινων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Στο μεταξύ, την κήρυξη του Δήμου Πωγωνίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά, με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Καψάλης, μετά τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, σημαντικές φθορές σε γέφυρες και γενικά εκτεταμένες ζημιές στις δημοτικές υποδομές, δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και των τεχνικών συνεργείων, η έκταση των ζημιών υπερβαίνει τις δυνατότητες των διαθέσιμων μέσων.

Ο κ. Καψάλης τονίζει την κρίσιμη κατάσταση λόγω της ακριτικής θέσης, των ιδιαίτερων γεωγραφικών χαρακτηριστικών και επισημαίνει ότι «η ανάγκη για άμεση κρατική υποστήριξη είναι επιτακτική».

Σοβαρά προβλήματα και στην Άρτα

Ο Δήμος Αρταίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, ύστερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ωρών, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 για κατολισθήσεις στις περιοχές Γεωργίου Καραΐσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων.

Τα κύρια συμβάντα, όπως σημειώνει ο Δήμος, αφορούν:

Την περιοχή Κακολάγκαδο (Άρτα - Ροδαυγή), όπου μετά από μεγάλη κατολίσθηση και υπερχείλιση ρέματος ο δρόμος έχει κοπεί πλήρως και η κυκλοφορία είναι αδύνατη. Η περιοχή είναι απροσπέλαστη και συνεργεία βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Τον Αμμότοπος (μετά την Κιάφα), όπου έχει σημειωθεί σημαντική κατολίσθηση, με αποτέλεσμα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των διερχομένων.

Ενώ στην Παντάνασσα παρατηρείται υπερχείλιση χειμάρρου, που δημιουργεί συνθήκες επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο και στα παρακείμενα σημεία.