Στο μπαλκόνι του σαλέ σκότωσαν οι πληρωμένοι εκτελεστές τον Γιάννη Λάλα: Μόλις βγήκε τον γάζωσαν

Νέα στοιχεία από τη μαφιόζικη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, του επονομαζόμενου «Body Builder» ή «Μάγειρα» της Greek Mafia έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, ο Γιάννης Λάλας κάποια στιγμή το βράδυ, βγήκε στο μπαλκόνι μόνος του και οι εκτελεστές που γνώριζαν πολύ καλά πού βρισκόταν και του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου, μόλις τον είδαν άρχισαν να τον γαζώνουν από κάτω με καλάσνικοφ, σωριάζοντάς τον νεκρό.

Δέχτηκε καταιγισμό από σφαίρες στα άκρα και στον κορμό του σώματος, σε στήθος και κοιλιακή χώρα, ενώ μόνο στο κεφάλι δεν δέχτηκε σφαίρες.

Ακολούθησαν σκηνές αλλοφροσύνης μέσα στην πολυτελή βίλα ενώ την Αστυνομία την κάλεσε η γυναίκα που ήταν μαζί του, η οποία ανέφερε μάλιστα στους αστυνομικούς ποιος ακριβώς ήταν το θύμα.

Μάλιστα, οι δράστες σκότωσαν τον 42χρονο στο μπαλκόνι δωματίου σαλέ στον Παρνασσό, όπου βρισκόταν μαζί με τη γυναίκα του, η οποία ειδοποίησε την Αστυνομία.

To σαλέ που έμενε ο Λάλας | Tv Star

Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο και χάθηκαν στα στενά της περιοχής.

Το όχημα βρέθηκε καμμένο λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας και τα ίχνη των εκτελεστών χάνονται στο σκοτάδι.

Το καμένο αμάξι των δραστών | INTIME

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η παρουσία αυτόπτη μάρτυρα στη δολοφονία: «Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πως έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση. Ο αυτόπτης μάρτυρας θα βοηθήσει τις έρευνες», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ.

Η επίθεση του Μαΐου με τις 47 σφαίρες

Ο Γιάννης Λάλας, ο οποίος είχε δικογραφίες και για άλλες υποθέσεις της νύχτας για εκβιασμούς και ληστείες, είχε κατηγορηθεί εκτός από τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ και για τη δολοφονία του πυγμάχου Χάρη Κοντογεώργη «Dirty Harry» στη Λαμπρινή, έξω από το γυμναστήριο που πήγαινε, είχε μπει στο στόχαστρο.

Τον περασμένο Μάιο, είχε πέσει θύμα επίθεσης έξω από το σπίτι του, όταν τον γάζωσαν με 47 σφαίρες αλλά γλίτωσε χάρη στο θωρακισμένο αυτοκίνητό του.

Το τελευταίο διάστημε διέμενε σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα, στον Παρνασσό, ωστόσο έγινε αντιληπτός από τους διώκτες του, οι οποίοι τον σκότωσαν το βράδυ του Σαββάτου (1/11), στις 23:00 το βράδυ.

Μέλος της συμμορίας του Έντικ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε συμμαχήσει με την ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της «Greek Mafia» για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Ως άμεσος συνεργάτης της Ρωσόφωνης Μαφίας, όσο ήταν στις φυλακές, τα έβαλε με τον ανταγωνισμό και μάλιστα είχε προχωρήσει στον ξυλοδαρμό ηγετικού στελέχους της «Greek Mafia» και εγκλείστου, μέσα στις Φυλακές κατ’ εντολή του Έντικ, διαλέγοντας έτσι όχι μόνο «στρατόπεδο» αλλά και ανοίγοντας προηγούμενα με την «Greek Mafia», ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν την εμπλοκή του και σε κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος των αντιπάλων.

Από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα, έχουν ληφθεί καταθέσεις από τα άτομα που βρίσκονταν μαζί του στο σαλέ και αναζητούνται τυχόν βιντεοληπτικά υλικά από την γύρω περιοχή για την ταυτοποίηση των δραστών.