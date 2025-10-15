Στο ΠΑΓΝΗ με αεροδιακομιδή το 3χρονο κοριτσάκι από τη Ρόδο: Ενδεχόμενο να γίνει δωρεά οργάνων

Στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ της Κρήτης μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/10) με αεροδιακομιδή, το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία που νοσηλεύθηκε διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου καθώς νωρίτερα είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο..

Το κοριτσάκι, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε, στο Νοσοκομείο περίπου στις 12.30 μ.μ. Στις 3 το μεσημέρι το κοριτσάκι υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα, υπάρχει δηλαδή εγκεφαλικός θάνατος, όπως δήλωσε στη «Δημοκρατική» ο αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Μιχάλης Σοκορέλος.

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο το παιδί κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή σε Νοσοκομείο της Κρήτης (θα μεταφερόταν είτε Αθήνα, είτε στο Ηράκλειο Κρήτης), για να σωθούν τα υπόλοιπα όργανά του σε ενδεχόμενο μεταμόσχευσης, αν η οικογένεια του 3χρονου παιδιού προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.

Επίσης, ο κ. Σοκορέλος ανέφερε, πως όταν εντοπίσθηκε το κοριτσάκι αναίσθητο στην πισίνα, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας Βρετανός γιατρός-επειγοντολόγος, ο οποίος παρείχε στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου ο θείος του παιδιού που είχε την επίβλεψή του και ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για το πώς το παιδί ηλικίας περίπου 3 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

