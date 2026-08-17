Στο σπίτι των γονιών τους μένουν οι μισοί νέοι στην Ελλάδα: Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Οι νέοι στην Ελλάδα είναι από εκείνους που αργούν περισσότερο στην Ευρώπη να εγκαταλείψουν το πατρικό τους, με το υψηλό κόστος στέγασης και τα περιορισμένα εισοδήματα να αποτελούν βασικά εμπόδια στην οικονομική τους ανεξαρτητοποίηση.

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Το 56,3% των νέων ηλικίας 25-34 ετών στην Ελλάδα εξακολουθεί να ζει με τους γονείς του, ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα στη δεύτερη υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω μόνο από την Κροατία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 62,3%.

Η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Στην ΕΕ, το ποσοστό των νέων 25-34 ετών που μένουν στο πατρικό ανέρχεται σε 30,1%, δηλαδή 26,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την Ελλάδα.

Η στεγαστική κρίση κρατά τους νέους στο πατρικό

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πίσω από αυτή την εικόνα είναι το κόστος της κατοικίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 30,3% των νέων ηλικίας 15-29 ετών στην Ελλάδα ζούσε το 2024 σε νοικοκυριό όπου τουλάχιστον το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος κατευθυνόταν για τη στέγαση. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν μόλις 9,7%.

Τα στοιχεία της Eurostat | Eurostat

Την ίδια στιγμή, οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,1% το 2025, μετά την άνοδο κατά 9,1% το 2024. Η αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη στη Θεσσαλονίκη, όπου έφτασε το 9,7%, ενώ στις άλλες μεγάλες πόλεις διαμορφώθηκε στο 10,2%.

Για έναν νέο εργαζόμενο, το αποτέλεσμα είναι ένας δύσκολος συνδυασμός: υψηλά ενοίκια, ακριβές τιμές αγοράς, περιορισμένη προσφορά προσιτών κατοικιών και μισθοί που συχνά δεν επαρκούν για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου νοικοκυριού.

Η Ελλάδα στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης

Μετά την Ελλάδα και την Κροατία, υψηλά ποσοστά νέων που παραμένουν στο πατρικό καταγράφονται στη Σλοβακία (54,3%), τη Σερβία (52,5%), την Πολωνία (51%), την Ιταλία (50,7%) και την Ισπανία (50,2%).

Στον αντίποδα βρίσκονται κυρίως οι χώρες της βόρειας Ευρώπης. Στη Σουηδία μόλις το 7,5% των νέων 25-34 ετών ζει με τους γονείς του, ενώ στη Δανία το ποσοστό περιορίζεται στο 3,9% και στη Φινλανδία στο 4%.

Τα στοιχεία της Eurostat | Eurostat

Η διαφορά δεν είναι αποκλειστικά οικονομική. Η ηλικία εγκατάλειψης του πατρικού επηρεάζεται και από τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνήθειες κάθε χώρας, αλλά και από τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και την πρόσβαση σε κατοικία.

Η δυσκολία των νέων να ανεξαρτητοποιηθούν συνδέεται και με τη γενικότερη οικονομική τους κατάσταση. Το 2025, το 14,7% των νέων 15-29 ετών στην Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, έναντι 5,8% στην ΕΕ.

Έτσι, η παραμονή στο πατρικό δεν αποτελεί πάντοτε επιλογή. Για ένα σημαντικό τμήμα των νέων μετατρέπεται σε αναγκαστική παράταση της οικονομικής εξάρτησης από την οικογένεια.

Η στεγαστική κρίση, επομένως, δεν αφορά μόνο την αγορά ακινήτων. Επηρεάζει άμεσα την ηλικία οικονομικής ανεξαρτησίας, τη δημιουργία νέου νοικοκυριού, τις οικογενειακές επιλογές και τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά σχεδιάζει το μέλλον της.

In 2025, 30.1% of young adults aged 25-34 in the EU lived with their parents.👩‍🏠



Highest shares in:

🇭🇷 Croatia (62.3% of young adults)

🇬🇷 Greece (56.3%)



Lowest in:

🇩🇰 Denmark (3.9%)

🇫🇮 Finland (4.0%)



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