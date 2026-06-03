Στο ΣτΕ τα Airbnb στην Πλάκα: Δήμος και υπουργείο αρνούνται να σφραγίσουν ακίνητα μετά από παράνομη αλλαγή χρήσης

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το απασχόλησαν 11 αιτήσεις της «Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού», με τις οποίες ζητάει να ακυρωθεί η άρνηση του Δήμου Αθηναίων να σφραγίσει ακίνητα που βρίσκονται στην Πλάκα, λόγω παράνομης αλλαγής της χρήσης τους, δηλαδή από κατοικίες σε τουριστικά καταλύματα και την παράλληλη λειτουργία τους στο πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τις 11 αιτήσεις που στρέφονται κατά του Δήμου Αθηναίων και του υπουργού Περιβάλλοντος, η «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» ζητάει να ακυρωθούν οι πράξεις της διεύθυνσης δόμησης του Δήμου Αθηναίων με τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήσεις του Σωματείου περί σφράγισης ακινήτων ευρισκομένων σε διάφορες οδούς εντός της περιοχής της Πλάκας, λόγω της παράνομης, όπως υποστηρίζει, αλλαγής χρήσης από κατοικία σε τουριστικά καταστήματα.

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Και αυτό γιατί στις χρήσεις γης που προβλέπονται από το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς της Πλάκας, το οποίο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της, δεν περιλαμβάνονται ξενοδοχεία.

Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε το Σωματείο ότι η χρήση ακινήτων έχει μετατραπεί σε χρήση τουριστικών καταλυμάτων μέσω του συστήματος βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) και ως εκ τούτου πρέπει να σφραγιστούν γιατί εκ του νόμου επιτρεπόμενες χρήσεις στην περιοχή είναι αυτή της γενικής κατοικίας.

Το ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Χρήστο Ντουχάνη και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Λιάκουρα, καλείται να αποφανθεί εάν νομίμως ή όχι ο Δήμος Αθηναίων απέρριψε τα αιτήματα σφράγισης με βάση τα χαρακτηριστικά των επίδικων ακινήτων και της πραγματικής χρήσης επ' αυτών και μετά τις αυτοψίες που έγιναν, μετά από σχετική εντολή του ΣτΕ. Το ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις του.