Στο Σύνταγμα οι Κούρδοι για τις επιθέσεις στη Συρία: «Αυτές οι κοτσίδες θα σας στραγγαλίσουν»

Μια δυναμική και βαθιά συμβολική κινητοποίηση πραγματοποίησαν το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας, Κούρδοι που ζουν στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την πλατεία Συντάγματος και καταλήγοντας στην τουρκική πρεσβεία.



Κυρίαρχο σύνθημα ήταν το «Jin, Jiyan, Azadi» (Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία), ωστόσο αυτό που συγκλόνισε ήταν η εικόνα γυναικών να πλέκουν τα μαλλιά τους η μία στην άλλη κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.



Η κίνηση αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά μια απάντηση οργής σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και φέρεται ότι δείχνει μέλος των δυνάμεων της Συριακής αντιπολίτευσης (συμμάχων της Τουρκίας) να βεβηλώνει το σώμα νεκρής Κούρδισσας μαχήτριας, κρατώντας επιδεικτικά την κομμένη της κοτσίδα.

Κούρδοι της Ελλάδας: «Κόβετε μία, φυτρώνουν χιλιάδες»

«Είναι το μόνο ανέπαφο που έμεινε από το σώμα της» φέρεται ότι είναι η φράση που ακούγεται στο σχετικό βίντεο.

Διαβάστε ακόμα: Χαμόγελο του Παιδιού: Τραγικό τέλος στην περιπέτεια του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού

Ως απάντηση, ένα παγκόσμιο κίνημα με το hashtag #kezi («πλεξούδα») έχει ξεσπάσει, με γυναίκες, βουλεύτριες και καλλιέχνιδετς να πλέκουν τα μαλλιά τους δηλώνοντας:

«Στη θέση κάθε κομμένης κοτσίδας, χιλιάδες φυτρώνουν». Αυτό το μήνυμα μετέφεραν και οι διαδηλώτριες στην Αθήνα, κρατώντας πλακάτ με πλεξούδες και τον ήλιο της Ροζάβα, στέλνοντας το μήνυμα στον δράστη και τους ομοϊδεάτες του ότι «αυτές οι κοτσίδες θα σας στραγγαλίσουν».



Για το γεωπολιτικό πλαίσιο της επίθεσης μίλησε στο Orange Press Agency ο Κούρδος αγωνιστής και συγγραφέας, Γιουσούφ Οζντεμίρ, καταγγέλλοντας τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων.



«Όπως ξέρετε, η Τουρκία με τους μισθοφόρους της, κάνει συνέχεια επίθεση πάνω στους Κούρδους, στη Ροζάβα. Για να διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ», δήλωσε ο κ. Οζντεμίρ.



Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, τόνισε: «Πριν ένα αιώνα, Αγγλία - Γαλλία είχαν μοιραστεί την περιοχή. Αυτό τον αιώνα, Αμερική με Ισραήλ, Αγγλία πιο πολύ.... Ο λαός ξέρετε τα τραβάει, ο λαός, για να μοιραστούνε αυτή την περιοχή αυτοί. Από αυτό γίνονται όλα τα μπερδέματα».



Στο κάλεσμά τους, οι Κούρδοι περιγράφουν μια δραματική κατάσταση, με το Κομπανί να βρίσκεται περικυκλωμένο και τη σύνδεση με τη Δημοκρατική Αυτοδιοίκηση να έχει κοπεί.

Καταγγέλλουν τη «σιωπή και συνενοχή» της Δύσης και της Ευρώπης, η οποία –όπως αναφέρουν– συνομιλεί στο Νταβός για οικονομικά συμφέροντα «πάνω στα ερείπια και στο αίμα των λαών».



Το πλήθος, κρατώντας σημαίες του κουρδικού αγώνα και φωτογραφίες του Οτσαλάν, πορεύτηκε δυναμικά, δηλώνοντας πως ο αγώνας για τη Ροζάβα είναι αγώνας ενάντια στη βαρβαρότητα.