Στον «αέρα» τα ΕΛΤΑ: Επιστολή στα Υπουργεία για το «ξήλωμα» των ταχυδρομείων

Με ανοικτή επιστολή - διαμαρτυρία, που συνυπογράφουν δεκάδες Πρακτορεία ΕΛΤΑ ανά την περιφέρεια, προς τα αρμόδια Υπουργεία, ασκούν κριτική «για την τιμολογιακή πολιτική που δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση της λειτουργίας τους».

«Βρισκόμαστε πλέον σε οριακό σημείο. Το νέο προμηθειακό μοντέλο και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος του δικτύου σε πραγματική οικονομική ασφυξία» αναφέρουν και συμπληρώνουν:

«Οι μειώσεις στα καθαρά έσοδα είναι μετρήσιμες και εκτεταμένες. Σε δεκάδες περιοχές, τα Πρακτορεία αδυνατούν πλέον να καλύψουν βασικά λειτουργικά κόστη, γεγονός που δημιουργεί άμεσο κίνδυνο λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, με προφανείς συνέπειες και για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων».

ΕΛΤΑ: Ευθύνες στη διορισμένη διοίκηση για την κατάρρευση

«Οι εξελίξεις αυτές δεν μπορούν να αποδοθούν σε εξωτερικούς παράγοντες ή στη γενικότερη κατάσταση της αγοράς. Αποτελούν άμεση συνέπεια συγκεκριμένων διοικητικών επιλογών και του μοντέλου που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τα ΕΛΤΑ από τη στιγμή που ανεστάλη η αυτόνομη λειτουργία της ΕΛΤΑ Courier και απομακρύνθηκαν στελέχη με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση της αγοράς ταχυμεταφορών.

Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή αυτής της πολιτικής φέρει ο κ. Σάββας Δάνδολος, καθώς και η διοικητική ομάδα που έχει οριστεί υπό την εποπτεία του, η οποία αποδεδειγμένα δεν διέθετε την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο, γεγονός που αποτυπώνεται πλέον στα αποτελέσματα και στις σοβαρές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του δικτύου» σημειώνουν.

Τονίζουν, πως η εμπειρία της τελευταίας περιόδου αποδεικνύει ότι οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν χωρίς επαρκή κατανόηση της καθημερινής λειτουργίας των Πρακτορείων και χωρίς ουσιαστικό διάλογο με το δίκτυο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα προμηθειακό μοντέλο που, αντί να ενισχύει τη βιωσιμότητα και τη συνοχή του δικτύου, το αποδυναμώνει.

Ήδη, τα Πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier, έχουμε αποστείλει επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας και αιτήματος θεσμικής παρέμβασης προς τους αρμόδιους Υπουργούς και το Υπερταμείο, την οποία κοινοποιούμε και με το παρόν.

«Αναμένουμε από όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς άμεση συνάντηση και συγκεκριμένες ενέργειες, πριν οι συνέπειες καταστούν μη αναστρέψιμες. Η επίκληση όρων όπως «εξορθολογισμός» και «μετασχηματισμός» δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά».