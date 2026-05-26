Στον Άρειο Πάγο η Κωνσταντοπούλου: «Προσπαθούν να θάψουν τις δικογραφίες για Καραμανλή - Τριαντόπουλο»

Στο μέγαρο του Αρείου Πάγου μετέβη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος θυμάτων των Τεμπών, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνοδεύοντας μέλη των οικογενειών Ρούτσι και Παπαγγελή, προκειμένου να εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή Αρεοπαγίτη για το σκέλος της υπόθεσης των Τεμπών που αφορά πολιτικά πρόσωπα.

Κατά την είσοδό της στο κτίριο, η κ. Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε αιχμηρή δήλωση, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης για προσπάθεια συγκάλυψης.

«Αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να θάψει όλο αυτό τον καιρό είναι οι δικογραφίες και τα στοιχεία που αφορούν τους υπόδικους υπουργούς Τριαντόπουλο και Καραμανλή.

Σήμερα έχουμε έρθει εδώ προκειμένου να εμφανιστούμε ενώπιον του ανακριτή Αρεοπαγίτη που έχει αναλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό την υπόθεση του κατηγορουμένου Κώστα Καραμανλή, του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που έχει σχηματιστεί εναντίον του δικογραφία έστω και μόνο για πλημμέλημα.

Κι όμως αυτή η δικογραφία λιμνάζει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο» τόνισε αρχικά η κυρία Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας πως «αυτοί που δεν θέλουν να γίνει η δίκη, αυτοί που δεν θέλουν να αποκαλυφθεί η αλήθεια είναι εκείνοι που εμπλέκονται στο έγκλημα, με πρώτη την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Δηλώνουν παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι «σήμερα θα δηλώσουμε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας για πολλοστή φορά. Οι γονείς, οι συγγενείς, οι οικογένειες των θυμάτων αναγκάζονται να προσέρχονται ξανά και ξανά ενώπιον των δικαστικών, εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών για να κάνουν αυτά τα οποία δεν έκανε η πολιτεία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Με τον Πάνο Ρούτσι, τον Ηλία Παπαγγελή, τη Μαρία Ντόλκα είμαστε σήμερα εδώ για πολλοστή φορά. Θα εμφανιστούμε ενώπιον του ανακριτή Αρεοπαγίτη, του κυρίου Γιαρένη, που έχει αναλάβει την υπόθεση Καραμανλή αλλά και την υπόθεση που αφορά όλους τους κατηγορουμένους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» σημείωσε.

«Ξεριζώθηκε ένα τεράστιο κομμάτι της δικογραφίας»

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για σκοπίμως κατακερματισμένη δικαστική έρευνα, εκφράζοντας την πρόθεσή της να αναδειχθούν όλες οι ποινικές ευθύνες των υψηλά ιστάμενων προσώπων.

«Ένα τεράστιο κομμάτι της αρχικής δικογραφίας, της δικογραφίας του εφέτη ανακριτή Μπακαΐμη, ξεριζώθηκε όλο αυτό το κομμάτι από τη δικογραφία και βολικά θάφτηκε εδώ, σε αυτό το κτίριο.

Εμείς θέλουμε να ξεθάψουμε τις δικογραφίες, να αναδείξουμε και να αποκαλύψουμε τα στοιχεία και να πάνε στο δικαστήριο και στη φυλακή όλοι οι υπαίτιοι και βέβαια οι πιο υψηλά ιστάμενοι υπαίτιοι. Αυτοί που μέχρι τώρα συγκαλύπτονται οι ευθύνες τους, αυτοί που μέχρι τώρα κρύβονται πίσω από τις ασυλίες και την ατιμωρησία», κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.