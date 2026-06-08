Στον εισαγγελέα ο 37χρονος που φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρακτικό χτύπημα

Ενώπιον εισαγγελέα βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο για την πιθανή εμπλοκή του στην οργάνωση της Χαμάς, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες.

Ο 37χρονος μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ στις 7:30 το πρωί, ενώ η σύλληψή του οφείλεται στην συντονισμένη προσπαθεια, οργανωμένης επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που τον συνέδεαν με δύο Παλαιστίνιους στην Κύπρο.

Ο 37χρονος, ο οποίος εργαζόταν και διέμενε στην Κρήτη, αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στη Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για σκοπούς της οργάνωσης.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί ακόμη και σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών.

​Στο διαμέρισμα που διέμενε στα Πατήσια αλλά και σε οικίες που χρησιμοποιούσε στην Κρήτη, οι δυνάμεις της αστυνομίας εξαπέλυσαν εξονυχιστικές έρευνες και προχώρησαν στην κατάσχεση ψηφιακών και εργαστηριακών ευρημάτων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, βρέθηκαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και εξειδικευμένος εργαστηριακός εξοπλισμός, όπως αναλυτικός ζυγός ακριβείας και εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα. Τα κατασχεθέντα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

​Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των επαφών του 37χρονου και αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που τον συνδέονται μαζί του.