Στον εισαγγελέα οι τρεις ύποπτοι εμπρηστές της Πάτρας: Τα κίνητρα που φανέρωσε η ομολογία

Στο γραφείο του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις νεαροί άνδρες που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για εμπρησμό στις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή της Πάτρας.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς οι απολογίες τους περιλαμβάνουν αντιφατικές δηλώσεις και στοιχεία που ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για την πορεία της έρευνας.

Οι φωτιές προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και μοναστήρια, ενώ η ταχύτατη εξάπλωσή τους οφείλεται στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή.

Εμπρηστές της Πάτρας: Όσα «έδωσε» η ομολογία

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 27 ετών, συνελήφθησαν για την πυρκαγιά στα Συχαινά.

Ο 19χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας ότι προκάλεσε τον εμπρησμό με αναπτήρα και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο έναρξης της φωτιάς, το οποίο ταυτίζεται με τα ευρήματα της Πυροσβεστικής στη Βούντενη.

Η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βίντεο και μαρτυριών, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ένα άδειο μπουκάλι με οσμή βενζίνης.

Ο 27χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν παρών, αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν θυμάται τι έγινε και ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει ζημιά.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη συλλέξει μαρτυρίες και φωτογραφικό υλικό, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξετάζει τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς.

Όσα έγιναν στη σύλληψη του 25χρονου

Το απόγευμα της 13ης Αυγούστου, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας συνέλαβαν έναν 25χρονο ημεδαπό στην περιοχή του Γηροκομείου, με την κατηγορία του εμπρησμού σε δασική έκταση.

Αυτόπτες μάρτυρες τον είδαν να σκύβει σε σημείο με ξερά χόρτα, από όπου λίγο αργότερα ξέσπασε φωτιά.

Η περιοχή εκκενώθηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή.

Τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, προσήχθη ακόμη ένα άτομο στην Αρόη, καθώς εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα και στην κατοχή του βρέθηκαν πέντε αναπτήρες.

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε σχέση με εμπρησμούς, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για φωτιές σε κάδους και ληστεία.

Παράλληλα, σημειώθηκε ένταση κατά τη διάρκεια της σύλληψης του 25χρονου, καθώς αντιστάθηκε στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, ενώ υπήρξε και συγκέντρωση αντιεξουσιαστών στην περιοχή.

Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη χτες με την κατηγορία του εμπρησμού στη περιοχή του Γηροκομείου.

