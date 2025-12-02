Στους δρόμους οι αγρότες: Πού έχουν στηθεί μπλόκα - Νέες κινητοποιήσεις σε Πελοπόννησο και Κρήτη

Με νέα μπλόκα και άλλες δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα ενισχύουν οι αγρότες τις κινητοποιήσεις τους, καθώς ολοένα και περισσότερα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους.

Παράλληλα, αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι σε Πελοπόννησο και Κρήτη μπαίνουν από τη μεριά τους στον «χορό» των κινητοποιήσεων.

Ενισχύονται τα μπλόκα - Πού έχουν στηθεί

Όσον αφορά τα ήδη υπάρχοντα μεγάλα μπλόκα, στα Μάλγαρα οι αγρότες κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ ενημέρωσαν ότι θα κλείσουν το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη 17:00 με 19:00 το απόγευμα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας από τους κόμβους Χαλάστρας και Ευζώνων και τα αυτοκίνητα κινούνται μέσω των χωρίων Χαλάστρας και Μαλγάρων προκειμένου να παρακάμψουν το μπλόκο και να ξαναβγούν στην ΠΑΘΕ.

Την ίδια ώρα, μεγάλο κομβόι με 268 τρακτέρ έσπευσε στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα, όπως αναφέρει το thessaliatv.gr. Η προσυγκέντρωση ορίστηκε στον κόμβο του Πλατυκάμπου όπου συγκεντρώνονται από το πρωί τρακτερ από πλήθος χωριών.

Οι αγρότες ανέμεναν και τους κτηνοτρόφους που ήρθαν με αυτοκινητοπομπή μαζί με τους οδηγούς ταξί από τη Λάρισα και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το μπλόκο της Νίκαιας.

Στην Καρδίτσα, στο μπλόκο στον Ε65, οι αγρότες παραμένουν με τα τρακτέρ τους στο οδόστρωμα, ενώ καθημερινά εκατοντάδες αγρότες σπεύδουν και ενισχύουν το μπλόκο.

Αγροτικά μπλόκα έχουν στηθεί σε:

Λάρισα – Νίκαια

Ε-65 Καρδίτσα

Μάλγαρα Θεσσαλονίκης

Τελωνεία Δοϊράνης και Ευζώνων στο Κιλκίς

Κομοτηνή – Εγνατία

Γυψοχώρι Πέλλας

Τελωνείο Κακκαβιάς

Νέα Χαλκηδόνα

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Μπλόκο και στη Μαγνησία

Παράλληλα, παραγωγοί από το Βελεστίνο και τον Αλμυρό προετοιμάζονται να στήσουν δικό τους μπλόκο στον Αλμυρό, στο ύψος των Μικροθηβών, συνεχίζοντας τη δυναμική αντίδραση του πρωτογενούς τομέα και στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η πίεση προς την Πολιτεία όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά εντείνεται.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ως πιθανότερη ημέρα - κλειδί προδιαγράφεται η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, οπότε και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη μορφή και την ένταση των κινητοποιήσεων.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής του Αλμυρού Χρήστος Πάντζιος τόνισε ότι «είναι ανάγκη να δημιουργηθεί και ένα μπλόκο στην Μαγνησία, όπως δημιουργήθηκε στην Καρδίτσα, στην Νίκαια, όπως αυτό που δημιουργούν οι Τρικαλοί συνάδελφοί μας, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν οι αγρότες και παραγωγοί της περιοχής μας.

Οι διεργασίες που γίνονται τις τελευταίες ημέρες στους αγροτικούς συλλόγους είναι έντονες, με συνεχείς ζυμώσεις και συσκέψεις σε χωριά του δήμου Αλμυρού αλλά και τους δήμου Ρήγα Φεραίου, καθώς τίθεται από πολλούς αγρότες και το θέμα του κόστους για των μετακινήσεων για εκτός νομού Μαγνησίας.

Αυτό που εξετάζεται όπως μας είπε ο κ. Πάντζιος είναι να βγουν τα τρακτέρ στις Μικροθήβες, καθώς το σημείο θεωρείται κομβικό, αφού συνδέει την Μαγνησία με τον αυτοκινητόδρομο και λειτουργεί ως "πύλη" για τη διέλευση προς και από τον νομό, γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργία ενός μπλόκου με υψηλό αντίκτυπο, τόσο πρακτικά όσο και συμβολικά.

Ένα μπλόκο εκεί δεν είναι απλώς κλείσιμο δρόμου· είναι μήνυμα ότι ολόκληρη η περιοχή συντάσσεται με τις κινητοποιήσεις και πως ο πρωτογενής τομέας επιλέγει να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης».

Στους δρόμους και οι αγρότες στην Πελοπόννησο

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Γνώμη», η πρώτη κινητοποίηση στην Πελοπόννησο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, στις 14:00, με την κάθοδο των τρακτέρ στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, στο ύψος του γηπέδου της Αχαϊκής.

Παράλληλα, ορίστηκε Συντονιστική Επιτροπή από εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας και της Σ.Ε. Κτηνοτρόφων, η οποία θα συνεδριάζει καθημερινά, θα αξιολογεί τα δεδομένα και θα λαμβάνει τις αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις.

Χθες το απόγευμα, στη διάρκεια σύσκεψης στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στον Σελινούντα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της Παναιγιάλειας Ένωσης Συνεταιρισμών, με τους αγρότες να ετοιμάζονται και για μπλόκο στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου από την Παρασκευή.

Σε ανακοίνωσή του, ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου «Μπακόπουλος – Ντρίνιας» καλεί αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία και δισταγμό και να συνειδητοποιήσουν ότι «είτε θα βγουν στον δρόμο να παλέψουν, να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους, είτε τα επόμενα χρόνια θα τους βγάλουν στον δρόμο ως ζητιάνους».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καλεί όλους τους αγρότες και τους φορείς της Αιγιάλειας αύριο, στις 18.30, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αιγίου, σε ανοιχτή συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα φλέγοντα ζητήματα του αγροτικού τομέα.

«Μετά την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης στην ΠΕΜ, στη Νίκαια της Λάρισας, αποφασίζουμε τη συμμετοχή μας σε μαζικά, πανελλαδικά συντονισμένα μπλόκα και σε άλλες πολύμορφες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

Το πλαίσιο των αιτημάτων συνδέεται με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Συντονιστικής των Μπλόκων και, σε τοπικό επίπεδο, αφορά και τη ζωονόσο της ευλογιάς, με αιτήματα τον εμβολιασμό των ζώων, την πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα στην περιοχή, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των κτηνοτρόφων, τη βοήθεια για τη δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών, καθώς και την αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Από την πλευρά του, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ερυμάνθου καλεί αγρότες και κτηνοτρόφους σε κινητοποίηση και διαμαρτυρία σήμερα, με αφετηρία τη διασταύρωση Κουρλαμπά.

Στα αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση της ευλογιάς, η αποζημίωση των πυρόπληκτων και η επιβεβαίωση της πλήρους κάλυψης των πρόσφατων ζημιών.

Στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη

Παράλληλα, σύμφωνα με το neakriti.gr, η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτοκτηνοτρόφων, με ανακοίνωσή της, καλεί σε δυναμική δράση και συμμετοχή όλων των επαγγελματικών φορέων του νησιού.

Η Επιτροπή προαναγγέλλει κινητοποίηση στο Παγκρήτιο Στάδιο με στόχο το κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών, εξέλιξη που ήδη προκαλεί αντιδράσεις σε μερίδα των αγροτών της ανατολικής Κρήτης.

Σε ανακοίνωση της Παγκρήτιας Συντονιστικής αναφέρεται:

«Καλούμε τους Αγροτοκτηνοτροφους της Κρήτης στις 08/12/2025, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο Παγκρήτιο Στάδιο (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) σε δυναμική κινητοποίηση για το κλείσιμο Αεροδρομίων και Λιμανιών.

Καλούμε επίσης όλους τους φορείς της Κρήτης όλων των κλάδων να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις μας».

Ωστόσο, ενώ η Συντονιστική Επιτροπή προχωρά σε κάλεσμα για κλιμάκωση, έντονες επιφυλάξεις διατυπώθηκαν από αγροτικούς συλλόγους της ανατολικής Κρήτης, οι οποίοι, παρότι στηρίζουν τον πανελλαδικό αγώνα, εκφράζουν αντίθεση στο ενδεχόμενο αποκλεισμού κομβικών υποδομών, θεωρώντας ότι θα πλήξει ανεπανόρθωτα τη νησιωτική οικονομία και την εμπορία ευπαθών προϊόντων.