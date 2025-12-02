Ενισχύονται τα μπλόκα αγροτών: Πέταξαν γάλατα στη Λάρισα - Κλείνουν λιμάνια και αεροδρόμια στην Κρήτη

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες σε όλη τη χώρα, την ώρα που η κυβέρνηση διαμηνύει ότι οι οδικές αρτηρίες πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές.

Τα μπλόκα παραμένουν ενεργά στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα.

Στη Νίκαια, όπου έχει συγκεντρωθεί η μεγαλύτερη δύναμη με πάνω από 1.000 τρακτέρ, η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω Πλατύκαμπου. Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Λ. Βασιλείου, εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο δρόμος δεν θα ανοίξει «αν δεν δοθούν απαντήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου», επιμένοντας ότι ήρθε η σειρά των υπουργών και του πρωθυπουργού να μεταβούν στο μπλόκο.

Πού πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις αγροτών

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται στην Ημαθία, στη Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, στη Δοϊράνη, καθώς και σε κομβικά σημεία της Πέλλας και των Κήπων Έβρου. Στους Ευζώνους περισσότεροι από 150 αγροτικοί σχηματισμοί έχουν αποκλείσει το τελωνείο και στα δύο ρεύματα από το μεσημέρι, επαναλαμβάνοντας τους χθεσινούς αποκλεισμούς. Στα Μάλγαρα παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη λειτουργεί κανονικά έπειτα από συνεννόηση με τις αρχές.

Αναμένεται ενίσχυση στον Ε-65

Στον Ε-65 έχει στηθεί ένα από τα πιο οργανωμένα μπλόκα, με σκηνές, σόμπες και επιτροπή περιφρούρησης όλο το 24ωρο. Εκεί βρίσκονται ήδη πάνω από 1.500 τρακτέρ, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί μετά τις τοπικές συνελεύσεις στα χωριά της Καρδίτσας.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, τόνισε ότι «στους δρόμους βρίσκονται οι τίμιοι αγρότες που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους» και υπογράμμισε πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν «ακόμη και μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ένταση στην Λάρισα

Αντίδραση καταγράφεται και από τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι το μεσημέρι της Τρίτης πραγματοποίησαν έντονη διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία Λάρισας, χύνοντας γάλα στα πεζοδρόμια. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας, κατήγγειλε την κακή διαχείριση της ευλογιάς, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζήτησε την παρουσία του πρωθυπουργού για άμεσες λύσεις.

Πού οφείλεται η καθυστέρηση καταβολής των χρημάτων

Η κυβέρνηση απαντά δια του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα, ότι η καθυστέρηση ενός μήνα στην καταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης οφείλεται στο αίτημα των ίδιων των αγροτών για παράταση των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι εξονυχιστικοί έλεγχοι είναι απαραίτητοι λόγω της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, με 44.000 ΑΦΜ να έχουν τεθεί υπό διερεύνηση.

Όσον αφορά το αγροτικό πετρέλαιο, ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει αποκαταστήσει την επιστροφή ΕΦΚ και εργάζεται για τεχνική λύση στα περιστατικά όπου δεν πιστώθηκε το αφορολόγητο.

Νέες κινητοποιήσεις σε Πέλλα, Ημαθία και Κήπους

Την ίδια στιγμή, νέες εστίες κινητοποιήσεων δημιουργούνται σε Πέλλα, Ημαθία και Κήπους, όπου αγρότες από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο και Φέρες κατευθύνονται προς το τελωνείο με στόχο τον αποκλεισμό των φορτηγών διεθνών μεταφορών. Κάλεσμα συμμετοχής έχει απευθυνθεί σε συλλόγους σε όλο τον Έβρο, με νέους αποκλεισμούς να αναμένονται στις Καστανιές και στο Ορμένιο στις 7 Δεκεμβρίου.

Στην Ήπειρο αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι προχωρούν σε μπλόκα στον κόμβο Καλπακίου, ενώ στην Αχαΐα και την Αιγιάλεια, σύλλογοι συνεδριάζουν για την οργάνωση νέων δράσεων από την Τετάρτη και μετά.

Κρήτη: Κλείνουν λιμάνια και αεροδρόμια

Στην Κρήτη, η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή ανακοίνωσε κλείσιμο λιμανιών και αεροδρομίων από τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου. «Τα ειρηνικά τελείωσαν» δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Βασίλης Μανουράς, σημειώνοντας ότι οι αγρότες δεν θα επιτρέπουν ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο διαρκούν οι κινητοποιήσεις.

Οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται, με βασικά αιτήματα τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση των τιμών διάθεσης, την έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων και την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων σε κτηνοτροφία και αγροτική οικονομία. Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν χωρίς συγκεκριμένες, δεσμευτικές λύσεις από την κυβέρνηση.

