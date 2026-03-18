Στους δρόμους ξανά οι οδηγοί ταξί: Με καπνογόνα και συνθήματα στη Βουλή

Με καπνογόνα, συνθήματα και έντονο παλμό η πορεία των οδηγών ταξί έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Βουλή, στο πλαίσιο της δεύτερης συνεχόμενης ημέρας πανελλαδικών κινητοποιήσεων.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, ο κλάδος «πολιόρκησε» το κέντρο της Αθήνας, αντιδρώντας σθεναρά στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

​Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί με συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη. Αυτοκινητιστές από την Αττική και την περιφέρεια ενώθηκαν σε μια κοινή γραμμή, καταγγέλλοντας ρυθμίσεις που, όπως υποστηρίζουν, ευνοούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και απειλούν τη βιωσιμότητά τους.

Στο επίκεντρο της οργής βρίσκονται τρία συγκεκριμένα άρθρα:

​Η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση χωρίς παρατάσεις (άρθρο 67).

​Οι διατάξεις που δίνουν προβάδισμα στα ενοικιαζόμενα Ι.Χ. με οδηγό (άρθρο 52).

​Η αυστηροποίηση των ποινών για την ειδική άδεια (άρθρο 41).

​Το ΣΑΤΑ ξεκαθαρίζει πως οι απεργιακές δράσεις θα συνεχιστούν όσο διαρκεί η συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή, κάνοντας λόγο για «υποβάθμιση της δημόσιας υπηρεσίας».

Παρά το «χειρόφρενο», ο κλάδος επιδεικνύει κοινωνική ευθύνη, διαθέτοντας μέσω των ραδιοταξί οχήματα ασφαλείας αποκλειστικά για ευπαθείς ομάδες και έκτακτα περιστατικά υγείας.

​Οι οδηγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο, ζητώντας από την Πολιτεία διάλογο και ουσιαστικές αλλαγές στο νομοσχέδιο που «ναρκοθετεί» το μέλλον τους.