Ομάδα φοιτητών, που συμμετέχει στην κινητοποίηση έναντι του κτιρίου που φιλοξενεί τη δίκη για τα Τέμπη, ζωγραφίζει με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων.
Η δίκη ξεκινά στη Λάρισα, με τους συγγενείς, ωστόσο να καταγγέλλουν ελλείψεις στην έρευνα αλλά και να απαιτούν να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Νωρίτερα επικράτησε και ένταση στη διαδικασία, με συγγενείς να καταφέρονται κατά κατηγορουμένων, καλώντας τους να μιλήσουν.
«Ανοίξτε τα στόματα» κάλεσε μία γυναίκα.
- Δίκη για τα Τέμπη: Κατάμεστη η αίθουσα στη Λάρισα, ώρα μηδέν για την τραγωδία - Όλες οι εξελίξεις
- Χούπας πριν τη δίκη: «Έχω κάνει μήνυση κατά του μακελάρη των Τεμπών, αλλά μένει στο συρτάρι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.