Ομάδα φοιτητών, που συμμετέχει στην κινητοποίηση έναντι του κτιρίου που φιλοξενεί τη δίκη για τα Τέμπη, ζωγραφίζει με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων.

Η δίκη ξεκινά στη Λάρισα, με τους συγγενείς, ωστόσο να καταγγέλλουν ελλείψεις στην έρευνα αλλά και να απαιτούν να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Νωρίτερα επικράτησε και ένταση στη διαδικασία, με συγγενείς να καταφέρονται κατά κατηγορουμένων, καλώντας τους να μιλήσουν.

«Ανοίξτε τα στόματα» κάλεσε μία γυναίκα.