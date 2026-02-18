Συγκέντρωση μνήμης στην Καισαριανή: Σήμερα (18/2) η πορεία προς το Σκοπευτήριο

Συγκέντρωση και πορεία μνήμης προς το Σκοπευτήριο της Καισαριανής πραγματοποιείται σήμερα, στις 6 μ.μ., στην πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη Μακρή με κάλεσμα της ΟργάνωσηςΠεριοχής Αττικής της ΚΝΕ.

Τα πρόσφατα ντοκουμέντα που βρέθηκαν στο Ebay με τις άγνωστες μέχρι σήμερα φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 εκτελεσμένων αγωνιστών της Πρωτομαγιάς του 1944, έχουν συγκινήσει πλήθος της κοινωνίας και με αφορμή αυτό η ΚΝΕ καλεί στην συγκέντρωση.

Στο κάλεσμα θα συμμετέχει πλήθος νέων, μαθητικών και φοιτητικών συλλόγων, καθώς και φορείς που επιδιώκουν να τιμήσουν την ιστορική μνήμη και να αναδείξουν τη σημασία της αντιφασιστικής πάλης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις στο Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης και στον χώρο του Σκοπευτηρίου, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά ένα από τα πιο φορτισμένα σημεία της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Στη συγκέντρωση αναμένεται να παρευρεθεί και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.