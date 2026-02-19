Συγκίνηση στην πορεία μνήμης της ΚΝΕ στην Καισαριανή για τις άγνωστες φωτογραφίες των 200

Δέος και συγκίνηση επικράτησε το βράδυ της Τετάρτης στους δρόμους της Καισαριανής, με το κάλεσμα της ΚΝΕ στην πορεία μνήμης προς το Σκοπευτήριο, με αφορμή τις άγνωστες φωτογραφίες που ήρθαν στο φως από την ημέρα της εκτέλεσης των 200 Κομμουνιστών.

Η πλατεία «Δημάρχου Παναγιώτη Μακρή» γέμισε νωρίτερα από κόσμο που συμμετείχε στη συγκέντρωση, με τα μέλη της ΚΝΕ να κυματίζουν κόκκινες σημαίες και να κρατούν πικέτες με τα ονόματα των εκτελεσμένων ηρώων, ενώ στους δρόμους αφήνονταν αντίγραφα των τελευταίων σημειωμάτων που εκείνοι πετούσαν κατά τη διαδρομή τους από το Χαϊδάρι.

Με αυτά τα λόγια, η Αθηνά Ζύμαρη, ανιψιά του εκτελεσμένου αγωνιστή Χρήστου (Τάκη) Ζάγκα, μετέφερε τη δική της μαρτυρία στη συγκέντρωση της ΚΝΕ, με αφορμή τις άγνωστες μέχρι σήμερα φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944. Η ίδια περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του θείου της, λίγο πριν οδηγηθεί στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

«Πέρασε μια βόλτα από την οδό Μέρλιν μετά την απόπειρα απόδρασης. Το παράπονο της αδελφής του ήταν γιατί τον βασάνιζαν αφού θα τον εκτελούσαν. Όταν τον είδε να τον παίρνουν με τα καμιόνια, λίγο πριν την εκτέλεση, της είπε: “Ρηνιώ, μας πάνε για εκτέλεση”».

Τόνισε ακόμη πως οι φωτογραφίες αποτελούν ιστορικά ντοκουμέντα που «δεν ανήκουν γενικά και αόριστα στο ελληνικό κράτος», αλλά «το σπίτι τους είναι το ΚΚΕ», εκεί όπου –όπως είπε– θα ήθελαν να επιστρέψουν οι άνθρωποι που απεικονίζονται.

Η κινητοποίηση κορυφώθηκε με μια επιβλητική πορεία προς το Σκοπευτήριο, τον τόπο της θυσίας. Μέλη της ΚΝΕ κρατούσαν ψηλά τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων, ενώ από τα μεγάφωνα ακούγονταν τραγούδια και ποιήματα της Αντίστασης.

Στο σημείο της εκτέλεσης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε στεφάνι, ενώ στελέχη και μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ άφησαν λουλούδια στη μνήμη των ηρώων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ενός λεπτού σιγή και τις γροθιές υψωμένες, σε μια υπόσχεση συνέχισης του αγώνα.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών των T. de Craene και H. Heuer από την εκτέλεση των 200 κηρύχθηκε μνημείο, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Όπως σημειώνει το ΥΠΠΟ, η απόφαση ελήφθη λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας των εικόνων, ως τεκμηρίων που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανισμοί προπαγάνδας των στρατευμάτων Κατοχής αξιοποιούσαν την εικόνα για τη διαμόρφωση αντιλήψεων.