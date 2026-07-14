Απέραντη θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στον νομικό κόσμο της χώρας η ανείπωτη τραγωδία που γράφτηκε στον Πειραιά. Δύο νέοι άνθρωποι, ένας 28χρονος δικηγόρος και μία 24χρονη ασκούμενη, βρήκαν τραγικό, πρόωρο θάνατο μέσα σε όχημα που βρισκόταν σε κλειστό χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας.

Το άγγελμα του θανάτου τους βύθισε στο πένθος συναδέλφους, φίλους και συγγενείς. Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών εξέφρασε τη βαθύτατη οδύνη της εκδίδοντας συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Παράλληλα, τον δικό της σπαρακτικό αποχαιρετισμό απηύθυνε στον 28χρονο και η ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, «Σόλων», της οποίας ο άτυχος νέος αποτελούσε ενεργό και αγαπητό μέλος.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε κλειστό ιδιωτικό γκαράζ στην οδό Μήλου, με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών να δείχνουν ως υπαίτιο τον «βουβό εχθρό», το μονοξείδιο του άνθρακα.

Από την πρώτη στιγμή που οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στο σημείο, ξεκίνησαν ενδελεχείς έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί πλήρως, καθώς τα σώματα των δύο άτυχων νέων δεν έφεραν κανένα εμφανές τραύμα ή ίχνος πάλης. Το ενδιαφέρον των ανακριτών εστιάζεται πλέον αποκλειστικά σε ένα τραγικό δυστύχημα που προκλήθηκε από εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων.

Τα στοιχεία που συνέλεξε η Αστυνομία συνθέτουν το σκηνικό της τραγωδίας. Το αυτοκίνητο βρισκόταν σε λειτουργία μέσα στον απόλυτα περιορισμένο χώρο του γκαράζ.

Η μηχανή του οχήματος ήταν αναμμένη και το σύστημα κλιματισμού βρισκόταν σε λειτουργία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η έλλειψη επαρκούς αερισμού οδήγησε σε ταχύτατη συσσώρευση καυσαερίων.

Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο ο κλιματισμός να τράβηξε το δηλητηριώδες μονοξείδιο του άνθρακα από το περιβάλλον του γκαράζ και να το διοχέτευσε απευθείας στο εσωτερικό της καμπίνας, προκαλώντας στους δύο νέους ακαριαία ασφυξία.

Η αυλαία της τραγωδίας γράφτηκε με τον πιο σκληρό τρόπο για την οικογένεια του 28χρονου. Ήταν ο ίδιος του ο πατέρας που ανησύχησε και άνοιξε το γκαράζ, για να έρθει αντιμέτωπος με το εφιαλτικό θέαμα των δύο παιδιών που βρίσκονταν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο ΙΧ.

Παρά το σοκ, προσπάθησε αμέσως να τους επαναφέρει κάνοντας ΚΑΡΠΑ και ειδοποιώντας παράλληλα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Δυστυχώς, για το νεαρό ζευγάρι ήταν ήδη αργά, καθώς οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΔΣΑ ΔΡΑΚΩΝ

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε την απώλεια δύο νέων συναδέλφων, του Ιάσωνα και της Αναστασίας.

Ο Ιάσωνας αποτελούσε μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΔΣΑ ΔΡΑΚΩΝ, και ήταν ένας ταλαντούχος, ευγενικός και χαμογελαστός συνάδελφος.

Η Αναστασία, αποτελούσε παράδειγμα νέας συναδέλφου, με χαμόγελο, ήθος και διάθεση προσφοράς. Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειές τους και στους οικείους τους. Θα τους θυμόμαστε με αγάπη.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σοφία Συρογιάννη

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γαβριήλ Γαβριηλίδης».

