Με σχεδόν 200 πυροσβέστες και εθελοντές να έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες, για να αποτραπεί έστω από περαιτέρω επέκταση η μεγάλη φωτιά στη Κερατέα, εν μέσω των ισχυρών ανέμων, οι προσπάθειες μοιάζουν άκαρπες.

Παρά τη μαζική κινητοποίηση, πολλά σπίτια περιοίκων έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πασχίζουν για να τούς απομακρύνουν από την περιοχή. Παράλληλα έχει ανασυρθεί η σορός ενός ηλικιωμένου που έχασε τη ζωή του από τη φωτιά.

Άλλη από απελπισία μπροστά στο θέαμα μίας ολόκληρης ζωή να γίνεται στάχτη, και άλλοι προσπαθώντας να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από τη φωτιά, ο κίνδυνος που διατρέχουν όσοι αρνούνται να εκκενώσουν τις επικίνδυνες περιοχές έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές.

Κερατέα - Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά

Η φωτιά στην κερατέα έχει πάρει κατεύθυνση προς τον δήμο Σαρωνικού, «καταπίνοντας» τα πάντα στο διάβα της.

Φωτιά στην Κερατέα: Στη «γραμμή πυρός» πολλαπλοί οικισμοί

Για τη φωτιά που έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, ήχησε και μήνυμα του 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους πολλαπλών περιοχών να εκκενώσουν προς Ανάβυσσο, για να μη βρεθούν στο πέρασμα της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα σε κατοίκους της Δροσιάς, του Χάρβαλου, της Μαλιαστέκας, του Αγιάσματος και του Δημολακίου, καλώντας τους να εκκενώσουν προς Ανάβυσσο.

Αργότερα, με τη φωτιά να επεκτείνεται, στάλθηκαν καλέσματα εκκένωσης και στους κατοίκους του Σαρωνικού, του Λαυρίου και της Παλαιάς Φώκαιας.

⚠️ Ενεργοποίηση 112



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιά_Φώκαια της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς #Λαγονήσι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025

Την απελπιστική κατάσταση περιέγραψε στο ΣΚΑΙ ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, αναφέροντας πως λόγω της φωτιάς χρειάστηκε η εκκένωση ακόμα και γηροκομείου, του οποίου οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να απομακρυνθούν μόνοι.

«Μας έχουν πνίξει οι καπνοί, η φωτιά έχει μπει στον οικισμό της Παλαιάς Φώκαιας. Αρκετά κοντά στον Σαρωνικό, είναι απελπιστική η κατάσταση, δεν πετά αεροπλάνο, είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι. ό,τι γίνεται, γίνεται από τις επίγειες δυνάμεις», συμπλήρωσε.

Κερατέα: 7 χιλιόμετρα το μέτωπο - Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μίλησε στην ΕΡΤ για την εξέλιξη την πυρκαγιάς, τονίζοντας πως το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πάνω από 7 χιλιόμετρα, καθιστώντας την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως η φωτιά ξεκίνησε από το Δημολάκι, κατέβηκε από το βουνό, πήγε στον οικισμό Μαλιαστέκα και Αγίασμα και τώρα είναι στη Συντερίνα.

Την ίδια ώρα γίνονται εκκενώσεις προς το Λαύριο, σε όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων οικισμών, καθώς η φωτιά προχωράει με γρήγορους ρυθμούς.

Η φωτιά πλέον κινείται νοτιοανατολικά, καθώς έχει περάσει από την άλλη πλευρά και πηγαίνει να βγει στο δρόμο Αναβύσσου – Λαυρίου. Ο φόβος είναι να μην πλησιάσει στο πυκνό δάσος του δρυμού.