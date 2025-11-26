Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου που σκοτώθηκε στη Ρόδο: «Το πρωί που μιλήσαμε ήταν χαρούμενος»

Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου που έφυγε σήμερα από τη ζωή (26/11) στη Ρόδο, μετά από έκρηξη χειροβομβίδας.

Υπενθυμίζεται ότι, το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης και, εκτός από τον 19χρονο, τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 39χροος επιλοχίας που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο πατέρας, μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του Mega αφού έκανε γνωστό ότι έμαθε για τον τραγικό χαμό του γιού του από τον διοικητή, δήλωσε: «Το παιδί δυστυχώς έφυγε. Ήταν μια άσκηση να κάνει ο γιος μου το πρωί και από ότι μου είπαν μια χειροβομβίδα εξερράγη, πήγαν να τη δουν με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα.

Εχθές έφυγα και εγώ από την Ρόδο. Και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα. Καινούργιος ήταν, πήγαινε για εκπαίδευση.

Ήταν χαρούμενος το πρωί όταν είχαμε μιλήσει. Εννιά παρά τέταρτο. Και μου ήταν χαρούμενος.

Δεκαεννιά χρονών. Ίδια ηλικία με τον ξάλδελφό του 19 χρονών, τώρα εντάξει τι να σας πω».

Αναφορικά με τον επιλοχία, που είναι επίσης τραυματισμένος, ο πατέρας δήλωσε: «Έχει προβλήματα και αυτός. Είναι σοβαρά. Να σωθεί το παλικάρι τουλάχιστον αυτό», είπε κλείνοντας.

Ρόδος: Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/11) στο πλαίσιο άσκησης με πραγματικά μέσα. Κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας σημειώθηκε έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, σενάριο που εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια.

Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο καθώς ο 19χρονος βρέθηκε στο κέντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Διαβάστε επίσης: Τα σενάρια που εξετάζονται για την τραγωδία στη Ρόδο: Πώς έγινε η έκρηξη - Χαροπαλεύει ο 39χρονος

Κλιμάκιο διακομιδής ενήργησε σε ελάχιστο χρόνο για την απομάκρυνση των δύο στρατιωτικών από την περιοχή των Αφάντου. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ο 19χρονος διαπιστώθηκε νεκρός.\Ο 39χρονος εισήχθη διασωληνωμένος, με σοβαρή αιμορραγία και πολλαπλά τραύματα από θραύσματα, και υπεβλήθη άμεσα στις απαραίτητες επεμβάσεις και σε διαδικασίες σταθεροποίησης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη. Ο τραυματίας είναι έγγαμος και πατέρας 2 παιδιών, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης.

Δυστύχημα Ρόδος: Τα σενάρια των Αρχών

Αν και η πλήρης τεχνική αποτίμηση απαιτεί πραγματογνωμοσύνη, τα μέχρι τώρα στοιχεία, σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» δείχνουν ότι η έκρηξη συνδέεται με αμυντική χειροβομβίδα που εξερράγη κατά τον χειρισμό της.

Σε τέτοιες διαδικασίες κρίσιμες παράμετροι είναι η ακολουθία ενεργειών, η κατάσταση του υλικού, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και η ακριβής διάταξη των στελεχών στο πεδίο.

Η διερεύνηση οφείλει να φωτίσει αν υπήρξε αστοχία υλικού, ανθρώπινο λάθος, ή συνδυασμός παραγόντων. Η τυποποίηση των αποστάσεων ασφαλείας, η χρήση μέσων προστασίας και η ορθή εποπτεία από εξειδικευμένους πυροτεχνουργούς αποτελούν σημεία που αναμένεται να ελεγχθούν εξονυχιστικά.

Ο θάνατος του 19χρονου στρατιώτη που είχε παρουσιαστεί πρόσφατα στη μονάδα, συνιστά οδυνηρή υπενθύμιση του κινδύνου που ελλοχεύει ακόμη και σε τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Ο σοβαρός τραυματισμός ενός 39χρονου στελέχους με πολυετή εμπειρία, οικογενειάρχη και πατέρα 2 παιδιών, αναδεικνύει τη βαρύτητα των συνεπειών για τις οικογένειες και την τοπική κοινωνία.

Οι ασκήσεις βολής χειροβομβίδας πραγματοποιούνται με αυστηρά πρωτόκολλα και προβλέπουν συγκεκριμένες φάσεις προετοιμασίας, ελέγχου, ενεργοποίησης και ρίψης, με ευθύνη εξειδικευμένων πυροτεχνουργών. Η παρουσία τέτοιων στελεχών στο πεδίο θεωρείται προϋπόθεση ασφαλείας σε όλες τις δραστηριότητες με εκρηκτικά. Το γεγονός ότι στο συμβάν ενεπλάκησαν πυροτεχνουργοί από άλλη μονάδα δείχνει διακλαδική συνδρομή τεχνογνωσίας, αλλά ταυτόχρονα εγείρει τεχνικά ερωτήματα για το αν υπήρξαν ιδιαιτερότητες στον εξοπλισμό ή στις διαδικασίες της συγκεκριμένης ημέρας που θα πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια.

Η διοικητική και τεχνική έρευνα καλείται να χαρτογραφήσει με λεπτομέρεια τη σκηνή, να συλλέξει θραύσματα, να εξετάσει το υλικό, να λάβει καταθέσεις από παρόντες και να ανακτήσει δεδομένα εκπαίδευσης και συντήρησης.

Η ακριβής ανακατασκευή της αλυσίδας γεγονότων θα δείξει αν η αιτία οφείλεται σε αστοχία υλικού, λανθασμένη απασφάλιση, μη τήρηση αποστάσεων ή σε συνθήκες που επέδρασαν στον μηχανισμό της χειροβομβίδας.

Ακολούθως αναμένονται οδηγίες προς όλες τις μονάδες για επανεπιβεβαίωση πρωτοκόλλων, πρόσθετες επιθεωρήσεις και τυχόν επικαιροποίηση οδηγιών ασφαλείας.

