Τα σενάρια που εξετάζονται για την τραγωδία στη Ρόδο: Πώς έγινε η έκρηξη - Χαροπαλεύει ο 39χρονος

Στο πένθος βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις μετά την τραγωδία στο πεδίο βολής στα Αφάντου της Ρόδου με θύμα έναν 19χρονο ΕΠΟΠ που τραυματίστηκε θανάσιμα και έναν 39χρονο ΕΠΟΠ επιλοχία σε κρίσιμη κατάσταση.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας του 6ου ΕΤΕΘ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επιβεβαιωμένες πληροφορίες της «Δημοκρατικής», ένας 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης με καταγωγή από Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης τραυματίστηκε θανάσιμα και ένας 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας ελληνικής υπηκοότητας υπέστη βαρύτατους τραυματισμούς και ακρωτηριασμό άνω άκρου.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου για τον πρώτο διαπιστώθηκε ο θάνατος, ενώ για τον δεύτερο καταβάλλεται συντονισμένη ιατρική προσπάθεια σταθεροποίησης.

Ρόδος: Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/11) στο πλαίσιο άσκησης με πραγματικά μέσα. Κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας σημειώθηκε έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, σενάριο που εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια.

Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο καθώς ο 19χρονος βρέθηκε στο κέντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Κλιμάκιο διακομιδής ενήργησε σε ελάχιστο χρόνο για την απομάκρυνση των δύο στρατιωτικών από την περιοχή των Αφάντου. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ο 19χρονος διαπιστώθηκε νεκρός.

Ο 39χρονος εισήχθη διασωληνωμένος, με σοβαρή αιμορραγία και πολλαπλά τραύματα από θραύσματα, και υπεβλήθη άμεσα στις απαραίτητες επεμβάσεις και σε διαδικασίες σταθεροποίησης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη. Ο τραυματίας είναι έγγαμος και πατέρας 2 παιδιών, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

Τα ερωτήματα ασφαλείας

Αν και η πλήρης τεχνική αποτίμηση απαιτεί πραγματογνωμοσύνη, τα μέχρι τώρα στοιχεία, σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» δείχνουν ότι η έκρηξη συνδέεται με αμυντική χειροβομβίδα που εξερράγη κατά τον χειρισμό της.

Σε τέτοιες διαδικασίες κρίσιμες παράμετροι είναι η ακολουθία ενεργειών, η κατάσταση του υλικού, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και η ακριβής διάταξη των στελεχών στο πεδίο. Η διερεύνηση οφείλει να φωτίσει αν υπήρξε αστοχία υλικού, ανθρώπινο λάθος, ή συνδυασμός παραγόντων. Η τυποποίηση των αποστάσεων ασφαλείας, η χρήση μέσων προστασίας και η ορθή εποπτεία από εξειδικευμένους πυροτεχνουργούς αποτελούν σημεία που αναμένεται να ελεγχθούν εξονυχιστικά.

Ο θάνατος του 19χρονου στρατιώτη που είχε παρουσιαστεί πρόσφατα στη μονάδα, συνιστά οδυνηρή υπενθύμιση του κινδύνου που ελλοχεύει ακόμη και σε τυπικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης: Ρόδος: Νεκρός στρατιώτης από έκρηξη χειροβομβίδας - Άλλος ένας παλεύει για τη ζωή του

Ο σοβαρός τραυματισμός ενός 39χρονου στελέχους με πολυετή εμπειρία, οικογενειάρχη και πατέρα 2 παιδιών, αναδεικνύει τη βαρύτητα των συνεπειών για τις οικογένειες και την τοπική κοινωνία.

Οι ασκήσεις βολής χειροβομβίδας πραγματοποιούνται με αυστηρά πρωτόκολλα και προβλέπουν συγκεκριμένες φάσεις προετοιμασίας, ελέγχου, ενεργοποίησης και ρίψης, με ευθύνη εξειδικευμένων πυροτεχνουργών. Η παρουσία τέτοιων στελεχών στο πεδίο θεωρείται προϋπόθεση ασφαλείας σε όλες τις δραστηριότητες με εκρηκτικά. Το γεγονός ότι στο συμβάν ενεπλάκησαν πυροτεχνουργοί από άλλη μονάδα δείχνει διακλαδική συνδρομή τεχνογνωσίας, αλλά ταυτόχρονα εγείρει τεχνικά ερωτήματα για το αν υπήρξαν ιδιαιτερότητες στον εξοπλισμό ή στις διαδικασίες της συγκεκριμένης ημέρας που θα πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια.

Η διοικητική και τεχνική έρευνα καλείται να χαρτογραφήσει με λεπτομέρεια τη σκηνή, να συλλέξει θραύσματα, να εξετάσει το υλικό, να λάβει καταθέσεις από παρόντες και να ανακτήσει δεδομένα εκπαίδευσης και συντήρησης.

Η ακριβής ανακατασκευή της αλυσίδας γεγονότων θα δείξει αν η αιτία οφείλεται σε αστοχία υλικού, λανθασμένη απασφάλιση, μη τήρηση αποστάσεων ή σε συνθήκες που επέδρασαν στον μηχανισμό της χειροβομβίδας.

Ακολούθως αναμένονται οδηγίες προς όλες τις μονάδες για επανεπιβεβαίωση πρωτοκόλλων, πρόσθετες επιθεωρήσεις και τυχόν επικαιροποίηση οδηγιών ασφαλείας.

