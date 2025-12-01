Συγκλονίζει ο πατέρας του 24χρονου στην Αρτέμιδα: «Ήρθε στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της κοπέλας του»

Συντετριμμένος αναφέρεται στον γιο που έχασε ο πατέρας του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στην Αρτέμιδα, όπου ένας 29χρονος έπεσε με το όχημά του πάνω στο παρκαρισμένο ΙΧ του θύματος.

«Την άλλη μέρα το πρωί ήρθε ο αδερφός μου και με πήρε, επειδή ζω στην επαρχία. Δεν ήξερα τίποτα. Κανένας (σ.σ δεν με ειδοποίησε), γιατί όλα τα άτομα είναι χτυπημένα. Η κοπέλα του κινδυνεύει, δεν ξέρουμε αν θα επανέλθει», είπε μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star.

«Σε χάλια κατάσταση είναι όλοι», είπε ακόμα ο πατέρας του νεαρού, ενώ για την κόρη του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί να κουνηθεί». «Ψυχολογικά είναι όλοι χάλια», ανέφερε για τα μέλη της οικογένειάς του.

«Ο Σωτηράκης έφυγε, έκανε μεταπτυχιακό, ήταν στο Βέλγιο», είπε ακόμα, ενώ αποκάλυψε ότι ο γιος του ήρθε στην Ελλάδα για δύο ημέρες, καθώς ορκιζόταν η κοπέλα του.