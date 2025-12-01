Τροχαίο στην Αρτέμιδα: «Όλοι ήταν σε σοκ, εκείνος κοίταζε το αμάξι του» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Τις σοκαριστικές στιγμές που ακολούθησαν το φρικτό τροχαίο στη Αρτέμιδα το βράδυ του Σαββάτου περιέγραψε μία αυτόπτης μάρτυρας που έσπευσε αμέσως στο σημείο.

«Άκουσα έναν δυνατό θόρυβο και κατέβηκα να δω τι συνέβη», δήλωσε αρχικά, προσθέτοντας πως όταν πλησίασε το τραυματισμένο αγόρι, «έλεγξα την καρωτίδα του και διαπίστωσα ότι ήταν ήδη νεκρός».

Για τους υπόλοιπους τραυματίες ανέφερε ότι «είχαν σκεπάσει τους ανθρώπους με κουβέρτες, ενώ η κοπέλα του 24χρονου βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση, με τραύματα στον κρόταφο και στα πόδια».

Αναφερόμενη στον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο, σημείωσε ότι «δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Όταν ο διασώστης του ΕΚΑΒ τού είπε “σκότωσες άνθρωπο”, εκείνος απάντησε: “με πονάει το αυτί μου”».

Τέλος, περιέγραψε πως ο δράστης «κοίταζε το αυτοκίνητό του για να δει τι ζημιά είχε πάθει», τονίζοντας ότι «οι πάντες βρίσκονταν σε σοκ, εκτός από εκείνον».

Αρτέμιδα: Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι, ο 29χρονος όπως φαίνεται και από τις κάμερες, έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο εκτός ελέγχου, πέφτει πάνω σε πεζούς, παρασύροντάς τους σε κλάσματα του δευτερολέπτου, πριν βγει εκτός δρόμου και ακινητοποιηθεί σε μια περίφραξη. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να εκτοξευθεί προς τα δεξιά, προσκρούοντας αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο.

Δίπλα από το δεύτερο αυτοκίνητο την ώρα της πρόσκρουσης, στέκονταν τέσσερα άτομα: Ο 24χρονος, 22χρονη αδελφή του, η 25χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του. Κατά πληροφορίες, εκείνη την ώρα είχαν μόλις φτάσει στην περιοχή και έβγαζαν αποσκευές από το αυτοκίνητό τους, όταν τους χτύπησε ο 29χρονος.

Το αυτοκίνητο σταμάτησε τελικά στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας, παρασύροντας τον 24χρονο που σκοτώθηκε ακαριαία.