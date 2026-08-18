Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: Το κρίσιμο 15λεπτο και τα «τυφλά» σημεία - Στη δημοσιότητα νέα στοιχεία

Η έρευνα για την εναέρια σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, στις 2 Αυγούστου, φέρνει στο φως καθοριστικές αποκαλύψεις.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ήδη συλλέξει 15 καταθέσεις, καταγράφοντας τις μαρτυρίες πυροσβεστών, κατοίκων, αλλά και του πληρώματος (του Βρετανού πιλότου και του Έλληνα μεταφραστή) του ελικοπτέρου που κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι διασωθέντες, δεν είχαν καμία οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση. Μάλιστα, η αρχική τους εντύπωση ήταν πως το αεροσκάφος τους είχε μπλεχτεί σε καλώδια της ΔΕΗ.

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Το πλήρωμα εξήγησε πως επιχειρούσε σε σχηματισμό: ακολουθούσαν ένα προπορευόμενο ελικόπτερο, με σκοπό να πραγματοποιήσουν τη δική τους ρίψη νερού αμέσως μετά από εκείνο.

Φαίνεται πως αγνοούσαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου στην ίδια ζώνη, ενώ ερευνάται ο ακριβής χρόνος που άκουσαν μέσω ασυρμάτου πως ένα ακόμη πτητικό μέσο προσέγγιζε την περιοχή.

Το κρίσιμο 15λεπτο του συντονισμού

Το επίκεντρο της προανάκρισης εντοπίζεται στο τέταρτο της ώρας που προηγήθηκε του ατυχήματος. Λόγω μιας ξαφνικής αναζωπύρωσης της φωτιάς στο έδαφος, ο επίγειος συντονιστής (ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της Πυροσβεστικής) αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από το πόστο του.

Ο έλεγχος πέρασε άμεσα σε έναν εναέριο συντονιστή, ο οποίος όμως δεν πετούσε πάνω από την Ψάθα, αλλά χιλιόμετρα μακριά, στην περιοχή της Φυλής. Οι Αρχές εξετάζουν αν αυτή η γεωγραφική απόσταση δημιούργησε «τυφλά σημεία» στον έλεγχο και στην ακριβή εικόνα για τις θέσεις των πτητικών μέσων.

Απαντήσεις στα ηχητικά ντοκουμέντα

Πλέον, το βάρος της έρευνας πέφτει στην αποκωδικοποίηση των επικοινωνιών. Οι Αρχές εξετάζουν διεξοδικά τα ηχητικά αρχεία αναζητώντας τα εξής:

Τις ακριβείς οδηγίες που δόθηκαν στα πληρώματα πριν το δυστύχημα.

Πιθανές προειδοποιήσεις για την εγγύτητα των αεροσκαφών.

Τυχόν κενά ενημέρωσης που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.

Παράλληλα, τα συντρίμμια των ελικοπτέρων μεταφέρονται στη βάση του Τατοΐου, όπου θα εξεταστούν ενδελεχώς από πραγματογνώμονες. Οι συντονιστές της επιχείρησης αναμένεται να είναι οι τελευταίοι που θα καταθέσουν, όταν πλέον οι Αρχές θα έχουν συνθέσει πλήρως το πάζλ της τραγωδίας.