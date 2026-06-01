Σύγκρουση τουριστικού σκάφους με αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Σύγκρουση επιβατηγού-τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με ιδιωτικό αλιευτικό σκάφος, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου ένα ναυτικό μίλι έξω από τη Μαρίνα Ζέας.

Σημειώνεται πως στο επιβατηγό επέβαιναν την ώρα της σύγκρουσης συνολικά 12 άτομα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ο αλιέας περισυνελέγη άμεσα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που βρισκόταν στην περιοχή και μεταφέρθηκε καλά στην υγεία του στη Μαρίνα Ζέας.

Το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος κατέπλευσε αυτοδύναμα στη μαρίνα, ενώ το αλιευτικό σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, οι αρμόδιες λιμενικές αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους και διενεργούν προανάκριση.