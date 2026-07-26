Σύλληψη άνδρα με χειροβομβίδα: «Ξεψαχνίζουν» το κινητό του 30χρονου οι αρχές - Έρευνα για συνεργούς και εντολείς

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση με την σχεδιαζόμενη επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένας 30χρονος, που έφερε τη χειροβομβίδα.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν το κινητό του τηλέφωνο και οι πληροφορίες που αναζητούνται είναι κρίσιμες για την κατανόηση των κινήτρων του, καθώς και για τον πιθανό στόχο της επικίνδυνης ενέργειας.

Στην κατάθεση του, σύμφωνα με το Mega, ο 30χρονος φέρεται να έχει δώσει κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση της χειροβομβίδας και τους λόγους που τον ώθησαν στη συγκεκριμένη πράξη. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η ανάλυση των δεδομένων από το κινητό του θα μπορούσε να αποκαλύψει πολύτιμες πληροφορίες για τις διασυνδέσεις του και τις προθέσεις του.Συγκεκριμένα, εξετάζεται αν υπάρχει και άλλος ηθικός αυτουργός.

Η συνάντηση του 30χρονου με τον 27χρονο που του έδωσε τη χειροβομβίδα

Ο 30χρονος με τη χειροβομβίδα στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών. Ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς ότι στρατολογήθηκε από βαρυποινίτη ο οποίος θα του έδινε και την εντολή για το χτύπημα.

Πρόκειται για 32χρονο ομοεθνή του, έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών από το 2017 για υποθέσεις ανθρωποκτονίας, ληστείες, ναρκωτικά και πλαστογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο κελί του ισοβίτη όπου βρήκαν κινητό τηλέφωνο το οποίο κατασχέθηκε.

Μεσημέρι Παρασκευής, ο 30χρονος μετέβη από την Κηφισιά στην Γλυφάδα. Εκεί συναντήθηκε για δευτερόλεπτα με έναν 27χρονο ποινικό από τον οποίο προμηθεύτηκε την χειροβομβίδα σε ένα χάρτινο δοχείο το οποίο ήταν δεμένο με μαύρα δεματικά.

Ο 27χρονος «κομιστής» της χειροβομβίδας που κατάφερε να διαφύγει της σύλληψης, είναι επίσης γνώριμος των Αρχών. Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στα νότια προάστια, για εκβιασμούς και ανατινάξεις.

Βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

Με εντολή εισαγγελέα έγινε έφοδος στο πατρικό του όπου μέσα σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο εντοπίστηκε ένα γεμάτο περίστροφο έτοιμο να χρησιμοποιηθεί, συνολικά 6 φυσίγγια, πάνω από 4.000 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.

Οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος που έχουν αναλάβει την έρευνα, προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν πίσω από αυτήν την υπόθεση κρύβονται άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.