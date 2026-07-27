Σύλληψη άνδρα με χειροβομβίδα: Στα ίχνη του ηθικού αυτουργού οι Αρχές - Ποιοι ήταν οι στόχοι

Οι Αρχές αναζητούν και τέταρτο άτομο όσον αφορά στο σχέδιο για επίθεση με χειροβομβίδα κατά συγκεκριμένων στόχων. Γίνεται μία προσπάθεια να βρεθεί ποιος ήταν εκείνος που είχε δώσει την πρώτη εντολή για τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε η ΕΡΤ, ο ηθικός αυτουργός φαίνεται πως έδωσε την εντολή στον 31χρονο έγκλειστο των φυλακών Διαβατών να σχεδιάσει τις επιθέσεις και να προσλάβει τα κατάλυμα άτομα για να τις εκπονήσουν.

Πιστεύεται ότι είναι, επίσης, έγκλειστος σε κάποιο σωφρονιστικό ίδρυμα ο οποίος έχει εμμονές με συγκεκριμένα άτομα και ήθελε να πάρει εκδίκηση, για διαφορετικούς λόγους.

Ο 31χρονος κυκλοφορούσε μία τη χειροβομβίδα σε χάρτινο ποτήρι

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, αστυνομικοί είχαν φτάσει στα ίχνη του 31χρονου, που είχε αναλάβει να εξαπολύσει τις επιθέσεις και τον παρακολουθούσαν την ημέρα που έλαβε το φονικό όπλο.

Ξεκίνησε από την Κηφισιά και είχε ραντεβού με τον προμηθευτεί της χειροβομβίδας στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας.

Εκεί, ο 27χρονος προμηθευτής του έδωσε ένα χάρτινο ποτήρι ασφαλισμένο με καλώδια, όπου υπήρχε το όπλο.

Οι αστυνομικοί είχαν σκοπό να τον ακολουθήσουν μέχρι τον τελικό προορισμό του, ωστόσο, όταν κατάλαβαν ότι ετοιμαζόταν να μπει στο Μετρό στην Αγία Παρασκευή, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Γνωστός ο προμηθευτής

Όσον αφορά στον 27χρονο, κατά την κρατική τηλεόραση πάντα, ήταν γνωστός στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας στο παρελθόν είχε εμπλακεί εγκληματική ομάδας με εμπρηστικές επιθέσεις και εκβιασμούς.

Στόχοι των επιθέσεων, όπως γίνεται γνωστό, ήταν ένας ανώτατος δικαστικός, δύο δημοσιογράφοι, ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ακόμα ένα πρόσωπο.