Σε μια αιφνιδιαστική και άκρως καθοριστική επιχείρηση, οι αστυνομικές Αρχές του Ντουμπάι πέρασαν χειροπέδες στον περιβόητο «Έντικ», τον φερόμενο ως αρχηγό μιας πανίσχυρης εγκληματικής οργάνωσης.

Το εν λόγω συνδικάτο του εγκλήματος, που απαρτίζεται κυρίως από Ουκρανούς, Ρώσους και Γεωργιανούς υπηκόους, διατηρούσε τα ηνία στη χρυσοφόρα μαύρη αγορά της διακίνησης παράνομων τσιγάρων.

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Μαζί με τον «εγκέφαλο» της οργάνωσης, συνελήφθη και ο πιο στενός του συνεργάτης. Ο λόγος για τον «Λεωνίδα», έναν ομογενή από το Ουζμπεκιστάν, ο οποίος αποτελούσε τον αδιαμφισβήτητο υπαρχηγό της σπείρας.

Για τον συγκεκριμένο άνδρα εκκρεμούσε ήδη διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθιστώντας τον εντοπισμό του κρίσιμης σημασίας για τις παγκόσμιες διωκτικές Αρχές.

Αναμένεται να καταθέσουν άμεσα αίτημα έκδοσης για τους δύο συλληφθέντες, ώστε να λογοδοτήσουν ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης. Πρόκειται για μια κομβική δικαστική εξέλιξη, η οποία φιλοδοξεί να ενώσει τα αιματοβαμμένα κομμάτια του παζλ και να ρίξει φως στο σκοτεινό τοπίο της εγχώριας μαφίας.