Σύλληψη τουρκικής μαφίας στην Αθήνα: Βίλες, σακούλες μετρητών και διεθνές δίκτυο

Ένα από τα πιο οργανωμένα δίκτυα τουρκικής μαφίας στην Ευρώπη φαίνεται να εξαρθρώθηκε στην Ελλάδα, με τον φερόμενο ως αρχηγό να έχει διεισδύσει στη χώρα.

Ο Τούρκος αρχηγός της μαφίας, γνωστός ως «Ρέιζ», διηύθυνε από την Ελλάδα εγκληματικό δίκτυο με πάνω από 40 μέλη, διασυνδεδεμένο με το οργανωμένο έγκλημα σε όλη την Ευρώπη.

Ο άντρας, γνωστός σε εγκληματικούς κύκλους σε όλη την Ευρώπη, είχε ενοικιάσει πολυτελή βίλα στον Ωρωπό αξίας άνω των 400.000 ευρώ, ενώ τα κέρδη της οργάνωσης από παράνομες δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως «αμύθητης αξίας»

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων, αναζητώντας διαγραμμένες επαφές και επικοινωνίες που συνδέουν το δίκτυο με οργανωμένο έγκλημα στην Ισπανία.

Δύο ταξίδια του αρχηγού στη χώρα αυτή έχουν μπει στο μικροσκόπιο, καθώς υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής σε κυκλώματα ναρκωτικών και όπλων.

Τα περισσότερα χρήματα μεταφέρονταν στο εξωτερικό μέσω εταιρειών που λειτουργούσαν στο κέντρο της Αθήνας, με τις αρχές να εντοπίζουν μαύρες σακούλες γεμάτες μετρητά.

Παράλληλα, εξετάζεται ένα κλειδωμένο όχημα που ενδέχεται να περιέχει κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Οι έξι συλληφθέντες, μέλη της τουρκικής μαφίας, διέμεναν σε πολυτελείς κατοικίες και φέρονται να είχαν στην κατοχή τους σημειώσεις με κωδικοποιημένες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις τους.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, με στόχο την πλήρη αποδόμηση του δικτύου και την αποκάλυψη των διεθνών διασυνδέσεών του.

