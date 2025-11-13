Σύμβολο η γιαγιά που βγήκε στον Λαζόπουλο και τα είπε σταράτα: Κόλλησε τους πολιτικούς στον τοίχο - «Με 360 ευρώ περνάει αυτός;»

Μία γιαγιά αγρότισσα από τη Γορτυνία έγινε σύμβολο μετά την απλή και αληθινή της ομιλία στο Αλ Τσαντίρι του Mega, με τον Λάκη Λαζόπουλο. Τα είπε έξω από τα δόντια, σταράτα και μίλησε στο κοινό αίσθημα.

«Όχι, να μην τα κλείσουν τα ΕΛΤΑ! Εγώ η γριά είμαι αναλφάβητη! Δεν ξέρουμε εμείς οι γέροι να πατήσουμε τα μηχανήματα, θέλουμε να έρχεται ο ταχυδρόμος να μας φέρνει τον ΟΓΑ μας», εξέφρασε με απλότητα και ειλικρίνεια.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, εξήγησε στη κάμερα του Al Tsantiri πώς μεγάλωσε με 8 παιδιά μέσα στο σπίτι, ενώ αποκάλυψε ότι ενώ πλήρωνε κανονικά το δάνειο της κόρης της και του παιδιού της, το δάνειο πέρασε σε… fund.

«Εγώ παίρνω 360 ευρώ. Αν θα του τα δώσω (του Μητσοτάκη) περνάει μια μέρα;».

Συνέχισε λέγοντας: «Μου έδιναν 100 ευρώ τιμητική ως πολύτεκνη και όταν μπήκαμε στο μνημόνιο το έκοψαν το 2011. Με 338 ευρώ να πληρώνω ΔΕΗ, Κοινόχρηστα , ΕΥΔΑΠ και τηλέφωνο. Εκοψα τις… φιλοξενίες γιατί δε βγαίνω. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αν δε μεγαλώσω τα αρνιά να τα στείλω στην Αθήνα, εκεί θα τρώνε τσιμέντα…» είπε με νόημα.

«Πούλησαν στα fund το δάνειο και πρόπερσι μου είπαν ότι δεν μπορούσα να πληρώσω γιατί μεταβιβάστηκε στο fund. Εγώ ήθελα να τους δω να πληρώσω. Τώρα πληρώνει εκεί η κόρη μου και δε ξέρει πότε θα το εξοφλήσει. Κάνουν εγκλήματα» είπε ακόμη η συμπαθέστατη γιαγιά αποτυπώνοντας την σκληρή πραγματικότητα που ζει ο μέσος Ελληνας.