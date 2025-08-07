Συναγερμός για το εμπρηστικό κοκτέιλ βοριάδων και ζέστης - Αλλεπάλληλες συσκέψεις για τα 9 μποφόρ

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχουν τεθεί οι αρχές καθώς σήμερα, Πέμπτη (07/08) μεγάλος μέρος της χώρας βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό (Κατηγορία Κινδύνου 4) για τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που κατά τόπους φτάνουν τα 7 μποφόρ σήμερα και έως και τα 9 μποφόρ την Παρασκευή, ενισχύουν περαιτέρω την επικινδυνότητα.

Ήδη από το πρωί πραγματοποιήθηκε διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, μετά και τη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Επιβεβαιώθηκε ότι οι βόρειοι άνεμοι θα πλήξουν κυρίως τα Ανατολικά Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, προκαλώντας πιθανές διακοπές στη ναυσιπλοΐα και ενισχύοντας τις συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι εκτιμώμενες ριπές ανέμων | METEO

Οι αποφάσεις ενόψει των θυελλωδών ανέμων

Το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε επιφυλακή βάσει επιχειρησιακού σχεδιασμού.

τίθεται σε επιφυλακή βάσει επιχειρησιακού σχεδιασμού. Τα Υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και Τουρισμού βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα διαθέτουν μηχανήματα έργου για άμεση επέμβαση.

θα πραγματοποιούν περιπολίες και θα διαθέτουν μηχανήματα έργου για άμεση επέμβαση. ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό, παραχωρησιούχοι , καθώς και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών και Δήμων , θα βρίσκονται σε επιφυλακή.

, καθώς και , θα βρίσκονται σε επιφυλακή. ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ΕΚΑΒ έχουν τεθεί επίσης σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η Παρασκευή (08/08) θα είναι η πιο δύσκολη μέρα, με ριπές έως και 9 μποφόρ και γενικά αίθριο καιρό. Το Σάββατο (09/08) η ένταση των ανέμων θα κυμανθεί στα 7-8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή (10/08) τοπικά στα 7 μποφόρ.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του Εθνικού Κήπου λόγω των ισχυρών ανέμων, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

METEO

ΜΕΤΕΟ

Οι υψηλές θερμοκρασίες

Στη Δυτική Ελλάδα αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, με μέγιστες έως και 40°C το Σαββατοκύριακο.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 35-37°C.

Διαβάστε ακόμα: Υμηττός: Ο αέρας γκρέμισε κολώνα ηλεκτροδότησης– Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Δείτε LIVE χάρτη με τους ανέμους:

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς