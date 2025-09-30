Παρμενίων 2025: Σειρήνες σε όλη τη χώρα την Τετάρτη - Πότε και για πόσο θα ηχήσουν

Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη τη χώρα, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας του κοινού.

Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών (3') λεπτών.

Αναλυτικά οι σειρήνες θα ηχήσουν ως εξής:

τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας ,

, τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού , για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας, τοπική ώρα 11:10, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου),

(Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου), τοπική ώρα 11:15, σήμανση λήξης συναγερμού , για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα,

, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Βορειοανατολικό Τομέα, τοπική ώρα 11:20, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας),

(Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας), τοπική ώρα 11:25, σήμανση λήξης συναγερμού , για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Νότιο Τομέα,

, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Νότιο Τομέα, τοπική ώρα 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής , για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας, τοπική ώρα 11:35, σήμανση λήξης συναγερμού , για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας,

, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας, τοπική ώρα 12:20, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής , για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Δυτικό Τομέα (Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Ηπείρου),

, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον (Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Ηπείρου), τοπική ώρα 12:25, σήμανση λήξης συναγερμού , για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Δυτικό Τομέα,

, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Δυτικό Τομέα, Tοπική ώρα 12:30, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Κεντρικό Τομέα (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλία

(Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλία τοπική ώρα 12:35, σήμανση λήξης συναγερμού , για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Κεντρικό Τομέα,

, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Κεντρικό Τομέα, τοπική ώρα 12:40, σήμανση συναγερμού ΧΒΡΠ προσβολής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

τοπική ώρα 12:45, σήμανση λήξης συναγερμού , για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στην Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, τοπική ώρα 12:50, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Ανατολικό Τομέα (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Βορείου κ' Νότιου Αιγαίου και Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Αργολίδας),

(Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Βορείου κ' Νότιου Αιγαίου και Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας και Αργολίδας), τοπική ώρα 12:55, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Ανατολικό Τομέα.



Άσκηση Παρμενίων 2025: Τι είναι - Η ιστορία της

Πήρε το όνομα της από τον Παρμενίωνα, τον περόφημο στρατηγό της Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα, και έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες του Φίλιππου Β’ και του Μ. Αλεξάνδρου.

Πραγματοποιείται σε όλο τον Ελλαδικό χώρο κατά τους πρώτους μήνες του Φθινοπώρου. Στην άσκηση, εκτός από το ΓΕΕΘΑ, τα Γενικά Επιτελεία και τις Μείζονες Διοικήσεις με τις υποτεταγμένες μονάδες, συμμετέχουν και φορείς του Πολιτικού Τομέα.

Κύριοι σκοποί της είναι:

Η εξέταση και αντιμετώπιση της δημιουργούμενης, από τις διεθνείς εξελίξεις, απειλής, στο εγγύς και ευρύτερο περιβάλλον της χώρας.

Η διατήρηση και εξέλιξη της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) στο ενοποιημένο πεδίο της μάχης.

Η εφαρμογή του συστήματος χειρισμού κρίσεων και του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού, καθώς και η δοκιμή σχεδίων οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ).

Η δοκιμή συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των φορέων του πολιτικού τομέα, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων.