Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στην οδό Λιοσίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται πιθανότατα για χειροβομβίδα, με κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) να έχει μεταβεί ήδη στο σημείο.

Το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε σε πεζοδρόμιο των οδών Νικομήδειας και Λιοσίων.

Λόγω διενέργειας ελέγχου στο ύποπτο αντικείμενο, κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων η οδός Λιοσίων από το ύψος της οδού Νεοφύτου Μεταξά έως το ύψος της οδού Μιχαήλ Βόδα.