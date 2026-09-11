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Συναγερμός στο αεροδρόμιο Λάρνακας: Απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος

Το αεροσκάφος, με προορισμό την Ιταλία, επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και εκκενώθηκε για να γίνει η απαραίτητη έρευνα.

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αεροπλάνο
Αεροπλάνο | Shutetrstock
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Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας ύστερα από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας σε αεροπλάνο.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες του sigmalive.com, οι Αρχές στην Κύπρο τέθηκαν σε άμεση κινητοποίηση, μετά την προειδοποίηση, και αποφάσισαν την εκκένωση της πτήσης για να γίνει η απαραίτητη έρευνα.

Όπως μεταφέρει το OPEN, η πτήση θα απογειωνόταν από την Λάρνακα με προορισμό την Ιταλία, αλλά μετά τον συναγερμό επέστρεψε στο αεροδρόμιο.

Το αεροσκάφος και ο γύρω χώρος εκκενώθηκαν, αλλά δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το εάν βρέθηκε τελικά κάτι στο σημείο. 

 

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