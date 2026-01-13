Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες: Ποιοι θα πάνε και ποιοι γυρνούν την πλάτη - Το μέλλον των μπλόκων

Έσκασε τελικά η «φούσκα» της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είχαν απαιτήσει οι αγρότες, μετά το επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης, με τις αυθαίρετες «κόκκινες γραμμές» που όρισε για τη σύνθεση των επιτροπών.

Η συνάντηση εν τέλει θα διεξαχθεί με μόρια των αντιπροσώπων, και ορίστηκε για σήμερα (13/1) τις 15.00 το μεσημέρι η συνάντηση του πρωθυπουργού, με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου, ενημερώνει η ΕΡΤ.

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την άρνηση των αγροτών που εκπροσωπεί η Πανελλαδική Επιτροπή να προσέλθουν, ανέφεραν ότι η στάση αυτή δείχνει πως οι προθέσεις ορισμένων εκπροσώπων των μπλόκων «δεν αφορούσαν την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου».

Συνάντηση με αγρότες: Ποιοι «τσίμπησαν» και ποιοι απέχουν

Από την πλευρά τους, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας.

Όπως αναφέρουν, η απόφαση ελήφθη λόγω διαφωνιών για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η κυβέρνηση ζήτησε να κατατεθούν δύο διακριτές συνθέσεις εκπροσώπων, έως 20 άτομα η καθεμία, αντί της πρότασης της Πανελλαδικής για μία 25μελή επιτροπή αγροτών και μία 10μελή επιτροπή κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.

Όπως ανέφεραν ετεροχρονισμένα κυβερνητικές πηγές «το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25».

Οι αγρότες εκτιμούν ότι υπό τις συνθήκες αυτές δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και καταγγέλλουν κυβερνητικούς χειρισμούς που, κατά την άποψή τους, οδηγούν σε διάσπαση του αγροτικού μετώπου.

Την ίδια ώρα, η συνάντηση με τη δεύτερη επιτροπή, που αποτελείται από εκπροσώπους των Πράσινων Φαναριών, έξι ακόμη μπλόκων που συντάσσονται με αυτά, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στα διαδικαστικά, υπογράμμιζαν ότι από την αρχή είχε τεθεί ανώτατο όριο εκπροσώπων ώστε ο διάλογος να είναι ουσιαστικός, σημειώνοντας ότι, παρά ταύτα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποδέχθηκε την αύξηση του αριθμού συμμετεχόντων έως τους 25. Απέδιδαν δε το ναυάγιο του διαλόγου «στην αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα».

Δεν θα συμμετάσχει στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό το Παγκρήτιο Συντονιστικό των αγροτών.

Όπως ανακοίνωσαν «είμαστε θετικοί στον διάλογο με τον πρωθυπουργό, με μοναδικό στόχο την ανάδειξη όλων των σοβαρών και διαχρονικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο, τόσο ως παραγωγούς όσο και ως κατοίκους ενός νησιού με ιδιαίτερες και αυξημένες δυσκολίες.

Μετά ωστόσο την τοποθέτηση παραγωγών που ανήκουν στο μπλόκο της Νίκαιας, πως η παρουσία Κρητικών στον διάλογο είναι λόγος για να μην παραβρεθούν οι ίδιοι και προκειμένου να μην υπάρχει καμία προσχηματική δικαιολογία, παραχωρούμε τον χώρο του διαλόγου σε αυτούς».

Αγρότες: Κατεβαίνουν στην Αθήνα τα μπλόκα

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες που συνεδρίασαν στην περιοχή του Αγγελόκαστρου αποφάσισαν μπλόκο επ’ αόριστον. Σύμφωνα με την απόφαση, θα παραμείνουν στα διόδια του Αγγελόκαστρου, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα, εξετάζονται περαιτέρω μορφές κινητοποιήσεων, όπως κλείσιμο παραδρόμων και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο του Αγρινίου.

Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες του μπλόκου στη Μπάρα Σιάτιστας αποφάσισαν να μην μεταβούν στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε εκ νέου αποκλεισμός της Εγνατίας Οδού για όλα τα οχήματα από σήμερα, Τρίτη στις 12.00 το μεσημέρι, καθώς και κλείσιμο του παραδρόμου της παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης–Καστοριάς για τα φορτηγά, από τις 13.00 έως τις 15.00.

Παράλληλα, οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα αποφάσισαν τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά επ’ αόριστον, από σήμερα στις 12:00, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όπως προβλέπεται στην απόφαση, σε ορισμένα χρονικά διαστήματα θα προχωρούν και σε αποκλεισμό για τα ΙΧ οχήματα, με την κατάσταση να επανεκτιμάται καθημερινά.

Στη Μεσσηνία, το τοπικό μπλόκο, μετά από συνέλευση, αποφάσισε να συνταχθεί με τα υπόλοιπα πανελλαδικά μπλόκα και να μην συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση, εκφράζοντας διαφωνία με τους όρους που τίθενται. Για τις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συνολικές και συλλογικές αποφάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Τέλος, από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύεται ότι “θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων”, ενώ σε περίπτωση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων αρμόδιες για τη διαχείριση της κατάστασης είναι οι Αρχές.