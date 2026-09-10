Συναυλία Αντώνη Ρέμου: Παρέμβαση της οικογένειεας του γλύπτη για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Με σωρεία αντιδράσεων να έχουν προκληθεί για την επερχόμενη (12/9) συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα διεξαχθεί με τη σκηνή ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία, η οικογένεια του γλύπτη δηλώνει δυσαρεστημένη.

Τη αντίδρασή της εξέφρασε η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος, Ευάγγελου Μουστάκα, η οποία μέσω δικηγόρων έχει στείλει ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία δηλώνει δυσαρεστημένη, καθώς δεν δόθηκε ο απαιτούμενος σεβασμός στο συγκεκριμένο τοπόσημο, καθώς πια έχει γίνει μέρος του σκηνικού και δεν φαίνεται το έργο.

Αναμένεται μάλιστα να κινηθούν νομικά, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Απάντηση Ρέμου για τον σάλο: «Πού να το φανταστώ»

Την δική του απάντηση έδωσε ο Άντωνης Ρέμος, μετά τον σάλο αντιδράσεων ενόψει της μεγάλης επετειακής συναυλίας του για τα 30 χρόνια καριέρας του.

Ο τραγουδιστής έσπασε τη σιωπή του, έπειτα από τις αντιδράσεις για την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας, τονίζοντας σε Συνέντευξη Τύπου ότι πρόθεσή του δεν ήταν να προκαλέσει αντιπαράθεση.

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«Το τελευταίο που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας και αντιπαράθεσης, χωρίς κανέναν μα κανέναν λόγο», δήλωσε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει το thesspost.

Σύμφωνα με τον Αντώνη Ρέμο, αρχική σκέψη για την συναυλία ήταν η πλατεία Αριστοτέλους, αλλά για κυκλοφοριακούς λόγους επιλέχθηκε η παραλιακή και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

«Σκεφτήκαμε την Αριστοτέλους, αλλά θα έπρεπε να κλείσουμε την Τσιμισκή, την παραλιακή, ίσως και την Εγνατία. Μιλάμε για ένα πάγωμα της πόλης. Αντ’ αυτού και δεν θα ήθελα με τίποτα να δημιουργήσουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα στην πόλη, λέω η επόμενή μας επιλογή είναι να πάμε σε ένα μέρος που γίνονται ως επί τω πλείστον τα περισσότερα μουσικά γεγονότα στην πόλη.

Πού είναι αυτό; Είναι στην παραλία, πού είναι αυτό; Μπροστά στο αγαπημένο μας άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εννοείται ότι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής και συμμετέχει ο Αντώνης Ρέμος σε αυτήν τη συναυλία από ό,τι φάνηκε», τόνισε ο τραγουδιστής.

Και πρόσθεσε: «Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα του να κάνουμε αυτήν την γιορτή ανοιχτή για τον κόσμο, δωρεάν για τον κόσμο. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε ότι ο ιδανικός χώρος για να κάνουμε αυτήν τη συναυλία και να απολαύσουμε όλοι μαζί αυτήν την παραγωγή είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης μας και ο χώρος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δημιουργούσαν μια τέτοια κατάσταση που βιώνω το τελευταίο διάστημα, διότι το τελευταίο που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας και αντιπαράθεσης χωρίς κανέναν μα κανέναν λόγο».