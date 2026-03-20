Συνεχίζεται και σήμερα (20/3) η απεργία των ταξί: Συγκέντρωση στις 10:30 στα γραφεία του ΣΑΤΑ

Συμνεχίζεται και σήμερα, για τέταρτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αττική και το ΣΑΤΑ καλεί σε συγκέντρωση στις 10:30 στα γραφεία του, χωρίς τα οχήματά τους.

Αφορμή της πολυήμερης απεργίας και των κινητοποιήσεων αποτέλεσε το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το οποίο αντιδρά ο κλάδος, έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής και βρίσκεται σε διαδικασία προς ψήφισή του.

Υπενθυμίζεται ότι στα αιτήματα του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) είναι η παράταση του μέτρου για την ηλεκτροκίνηση που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το 2035, καθότι υποστηρίζουν πως είναι πολύ ακριβά τα οχήματα και δεν υπάρχουν και οι υποδομές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των οχημάτων.

Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, είναι το άρθρο 52 που αφορά τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό. Οι εκπρόσωποι των ταξί υποστηρίζουν πως αυτή η ρύθμιση, ανοίγει το δρόμο σε εταιρείες ενοικιαζομένων με οδηγό, δημιουργώντας, όπως αναφέρουν, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς θα πραγματοποιούν αστικές κούρσες.

Παράλληλα, ανησυχία έχει προκαλέσει και η πρόταση για χρήση QR code ως μέσο αξιολόγησης.

Απεργία ταξί: Οι κινητοποιήσεις

Σήμερα, θα πραγματοποιηθεί η πεζή πορεία στο Σύνταγμα ενώ εχθές Πέμπτη οι οδηγοί ταξί μετέβησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση.

Υπενθυμίζεται ότι και προροχθές πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή.