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Συνεχίζονται τα προβλήματα στον Προαστιακό: Πώς θα εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train, η οποία ενημέρωσε ότι συνεχίζονται τα προβλήματα στο δίκτυο του Προαστιακού, στο τμήμα Πειραιάς – Άγιοι Ανάργυροι. 

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Συρμός του προαστιακού. | EUROKINISSI
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Συνεχίζονται τα προβλήματα στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών, και σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train, καταργούνται δρομολόγια στο τμήμα Πειραιάς – Άγιοι Ανάργυροι. 

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (12/6) η γραμμή παρουσίασε προβλήματα με αποτέλεσμα να να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Αναλυτικότερα, η νέα ενημέρωση αναφέρει: «Λόγω του ανωτέρω συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας στο τμήμα Πειραιάς – Άγιοι Ανάργυροι, επηρεάζονται τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, στο δίκτυο του οποίου καταγράφονται μερικές καταργήσεις δρομολογίων, τροποποιήσεις  και υποκαταστάσεις τμημάτων των δρομολογίων με λεωφορεία». 

Η εταιρία μέσα στην ημέρα, ανέφερε ότι συνεργάζεται με τον ΟΣΕ και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση.

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