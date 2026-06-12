Συνεχίζονται τα προβλήματα στον Προαστιακό: Πώς θα εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό

Συνεχίζονται τα προβλήματα στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών, και σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train, καταργούνται δρομολόγια στο τμήμα Πειραιάς – Άγιοι Ανάργυροι.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (12/6) η γραμμή παρουσίασε προβλήματα με αποτέλεσμα να να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Αναλυτικότερα, η νέα ενημέρωση αναφέρει: «Λόγω του ανωτέρω συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας στο τμήμα Πειραιάς – Άγιοι Ανάργυροι, επηρεάζονται τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, στο δίκτυο του οποίου καταγράφονται μερικές καταργήσεις δρομολογίων, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμημάτων των δρομολογίων με λεωφορεία».

Η εταιρία μέσα στην ημέρα, ανέφερε ότι συνεργάζεται με τον ΟΣΕ και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση.