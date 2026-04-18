Συνελήφθη 51χρονος για τη φωτιά στην Άμπελο Αχαΐας

Στη σύλληψη ενός 51χροου προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά στην περιοχή της Άμπελου Αχαΐας, που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (17/4).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε γεωργικές εργασίες, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με την προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.950 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, η φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά μετά τις 17:00 ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Λίγα λεπτά μετά, ήχησε και 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Πορόβιτσα, οι οποίοι καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς την Ακράτα.