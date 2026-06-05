Συνελήφθη γνωστή ηθοποιός: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στην Πατησίων

Το βράδυ της Πέμπτης (6/5) συνελήφθη γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια, καθώς φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σύμφωνα με το Mega και την εκπομπή «Buongiorno» συνελήφθη στην οδό Πατησίων και οδηγήθηκε έπειτα στο αυτόφωρο καθώς οι μετρήσεις της ξεπέρασαν το επιτρεπόμενο όριο.
Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο αλκοτέστ οι μετρήσεις έδειξαν 0,7mg/l με το όριο να είναι 0,25 mg/l.
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