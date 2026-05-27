Συνελήφθη ο Κώστας Παπαδόπουλος του Survivor: Κατηγορείται ότι χτύπησε 14χρονο - Τι ισχυρίζεται

Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε στο κεφάλι έναν 14χρονο χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του με τον έφηβο να ισχυρίζεται ακόμα ότι ο Παπαδόπουλος τον έκλεισε στο αυτοκίνητό του.

Μάλιστα, ο 14χρονος, σύμφωνα με το Πρωινό, έχει κάνει δέκα ράμματα στο κεφάλι.

Από την άλλη, ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει οδηγηθεί σήμερα (27/5) στα δικαστήρια στα πλαίσια αυτόφωρης διαδικασίας, ισχυρίζεται ότι ο νεαρός έπεσε σε κάτι μπάζα και γι' αυτό χτύπησε, ενώ τον κράτησε στο αυτοκίνητό του για να τον παραδώσει στην Αστυνομία.

Μιλώντας στο Πρωινό ο πρώην παίκτης του Survivor ανέφερε:

«Μέσα σε 24 ώρες μας έκλεψαν τρεις φορές. Την τρίτη φορά πήραν το κινητό της πωλήτριας, εκείνη με πήρε από το σταθερό και μου το είπε. Από την προηγούμενη ημέρα ήξερα τη διαδρομή που έκαναν, τους κυνήγησα και τους έπιασα σε μια ρεματιά που έχουμε εκεί πέρα, αλλά δεν τον χτύπησα.

Ήταν πέντε άτομα. Αυτός έπεσε κάτω και εγώ τον ακινητοποίησα για να πάρω το κινητό που ήταν μπροστά του. Τον πήρα και τον έβαλα στο αυτοκίνητό μου.

Από τον καθρέφτη είδα ότι είχε κοκκινήσει, ήταν σκοτεινά εκεί. Δεν ήξερα αν ήταν ενήλικας ή ανήλικος. Όταν τον έβαλα στο αυτοκίνητο, άναψα το φως και είδα ότι από τη μία μεριά βγάζει αίμα. Έτσι κατάλαβα.

Το χτύπημα έγινε από την πτώση. Η ιατρική γνωμάτευση μιλάει για ράμματα, έχει σκίσιμο, όχι μώλωπες.

Ο 14χρονος που ισχυρίζεται ότι τον χτύπησα είναι σεσημασμένος με βαρύ ποινικό μητρώο».