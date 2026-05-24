Στην Ελλάδα οι παίκτες του Survivor - «Να σεβαστούμε τον Σταυράκο μας» ζήτησε ο Σηφάκης

Οι παίκτες του Survivor επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά το πρόωρο τέλος του τηλεπαιχνιδιού λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος χτυπήθηκε από ταχύπλοο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι Survivors προσγειώθηκαν σε δύο γκρουπ με το ένα να πατάει στο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 16:00 και το δεύτερο στις 20:00.

Έξι μήνες μετά την αναχώρησή τους για τον Άγιο Δομίνικο και έχοντας βιώσει τον σοκαριστικό τραυματισμό του Φλώρου, έπεσαν στις αγκαλιές των δικών τους, που τους περίμεναν στο αεροδρόμιο.

«Είμαστε όλοι καλά, να σεβαστούμε τον Σταυράκο μας. Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Μόλις γυρίσαμε. Είναι γερός, δυνατός, αυτά», δήλωσε ο Μιχάλης Σηφάκης, στους δημοσιογράφους που ήταν συγκεντρωμένοι στο σημείο.

Άλλοι διαγωνιζόμενοι στάθηκαν, επίσης, στον νικητή του διαγωνισμού, λέγοντας πως ο Σταύρος πήρε επάξια τον τίτλο του Survivor.

«Δεν ήταν καν διαπραγματεύσιμο, δεν γινόταν να συνεχιστεί (σ.σ. το παιχνίδια)» σημείωσε ένας, αναφορικά με το πρόωρο τέλος.