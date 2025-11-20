Συνελήφθη ο Στέφανος Τσιτσιπάς για υπερβολική ταχύτητα μέσω ψηφιακής κλήσης.
Συγκεκριμένα όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι από τους πρώτους που του έφτασε η ψηφιακή κλήση μέσω του gov.gr.
Έτρεχε στην Αττική Οδό με 210/χλμ την ώρα, με το super car που διαθέτει και έτσι τον «τσάκωσαν» οι κάμερες.
Διαβάστε επίσης: Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα - Παραβίασε τον μισό Κ.Ο.Κ.
Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και επίσης θα του αφαιρεθεί για ένα χρόνο το δίπλωμα οδήγησης.
