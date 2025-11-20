Συνελήφθη ο Στέφανος Τσιτσιπάς για υπερβολική ταχύτητα μέσω ψηφιακής κλήσης.

Συγκεκριμένα όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι από τους πρώτους που του έφτασε η ψηφιακή κλήση μέσω του gov.gr.

Έτρεχε στην Αττική Οδό με 210/χλμ την ώρα, με το super car που διαθέτει και έτσι τον «τσάκωσαν» οι κάμερες.

Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και επίσης θα του αφαιρεθεί για ένα χρόνο το δίπλωμα οδήγησης.