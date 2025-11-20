Μενού

Κλήση και στον Στέφανο Τσιτσιπά για υπερβολική ταχύτητα: Έτρεχε με 210 στην Αττική Οδό

Ψηφιακή κλήση έφτασε στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος έτρεχε με 210 χλμ. την ώρα στην Αττική Οδό.

Στέφανος Τσιτσιπάς | Eurokinissi
Συνελήφθη ο Στέφανος Τσιτσιπάς για υπερβολική ταχύτητα μέσω ψηφιακής κλήσης.

Συγκεκριμένα όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι από τους πρώτους που του έφτασε η ψηφιακή κλήση μέσω του gov.gr.

Έτρεχε στην Αττική Οδό με 210/χλμ την ώρα, με το super car που διαθέτει και έτσι τον «τσάκωσαν» οι κάμερες.

Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ και επίσης θα του αφαιρεθεί για ένα χρόνο το δίπλωμα οδήγησης.

 

